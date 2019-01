6 ene 2019

No vamos a decir que es un tutorial porque no lo es. Pero la última imagen publicada por Kim Kardashian es de gran ayuda para todas las que no saben (y nos incluimos) cómo maquillarse. Usando productos de su propia marca, la mediana del clan Kardashian-Jenner nos marca el camino (y nunca mejor dicho) para saber dónde tenemos que echar cada uno de los “potingues” que usamos en la cara.

Sin estar maquillada del todo, la empresaria ha ido dibujando sobre su rostro cómo y dónde hay que aplicar la base, iluminador y demás cosméticos. Además, es de gran ayuda saber que los tonos oscuros deben estar bordeando la cara, mientras que los más claros es mejor que se encuentren en nuestras faciones más céntricas, como la nariz o la parte inferior de la frente.

Solo con mirar la imagen de Kim Kardashian se resuelven muchas de nuestras dudas, así que la próxima vez que nos maquillemos lo haremos exactamente igual que ella, porque si ella dice que se maquilla así, por algo será. ¡La protagonista de ‘Keeping up with de Kardashian’ sabe de qué habla!

