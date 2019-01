23 ene 2019

Fueron tremendamente populares en los 80 y los 90: aquellas planchas con placas intercambiables para dibujar en el pelo ondas en zigzag de distintos tamaños que prácticamente doblaban el volumen de la melena. Hablamos de la prehistoria de las planchas, cuando no incluían control de calor y era facilísimo quedarse con un mechón en la mano por someterlo a elevadísimas temperaturas durante demasiado rato. Cristina Pedroche las ha recuperado al más puro estilo ochentero, cuando además de marcar las ondas, luego se cardaban para lograr un efecto peluca importante. Lo reconocemos: nos parece súper divertido.

Durante la década de los 90, el cardado se fue quedando en el tintero para recuperar melenas más naturales en las que las ondas luciera mas marcadas. Así las lleva Gigi Hadid, quien también ha querido recuperar este peinado fetiche de los 90, justo en esta temporada en la que aquella década se ha convertido en la inspiradora de la tendencia de moda. La técnica es facilísima: solo hay que ir aplicando la plancha a mechones de pelo de un dedo de ancho aproximadamente, trabajando a cinco o seis centímetros desde la raíz a las puntas.

Paula Echevarría también se atrevió hace algunos años a sorprender con un peinado con planchas en zigzag, de nuevo manteniendo la integridad de la onda visible. Es importante usar un protector para el calor antes de secarlo y, al terminar de planchar, no cepillar. Mejor utilizar un peina de púas anchas para no deshacer las ondas. Otra opción es no ondular toda la melena, sino algunos mechones escogidos o mezclar distintos tamaños de ondas: queda súper original.

Aunque tanto Cristina Pedroche como Gigi Hadid y Paula Echevarría tienen el pelo largo, y es cierto que es en las melenas donde más luce este tipo de onda, podemos marcar en pelo más corto, aunque optando por decorar con ondas solo algunos mechones, para que el aumento de volumen no distorsione totalmente el equilibrio de las proporciones del corte. En los 80 se planchaban hasta los flequillos, como prueba la foto de Demi Moore. Aunque hoy opta por el pelo milimétricamente planchado, en su juventud llevaba el peinado más popular de la década: planchado y con el flequillo por todo lo alto gracias a toneladas de laca.

