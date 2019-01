15 ene 2019

Compartir en google plus

Su protagonismo es incontestable. Los flequillos se han impuesto esta temporada como el elemento de estilo capilar más escogido por la tendencia de moda y las famosas. Todo son ventajas para las mujeres que optan por un frontal recortado: tiene un inmediato efecto rejuvenecedor, proporciona la ilusión de un peinado aunque nos limitemos a recogernos la melena en un moño y proporciona la ilusión de cierto equilibrio a las facciones alargadas, cuadradas y redondeadas. Sin embargo, las que tenemos el pelo fino o escaso solemos evitar recurrir a él: al no poseer la densidad suficiente como para lucir un buen flequillo tupido, desistimos. Error.

El flequillo partido a la mitad de January Jones. pinit PINTEREST

En realidad, todas podemos beneficiarnos de las ventajas del flequillo. Además, si elegimos el corte adecuado, incluso obtendremos cierta ilusión de densidad capilar. Solo tenemos que fijarnos en los flequillos que los estilistas han creado para las famosas con un pelo similar al nuestro. Por ejemplo, Emilia Clarke, poseedora de un pelo extremadamente fino y muy machacado por las decoloraciones. Su caso puede ser el mas extremo y, aún así, ese flequillo largo y lateral funciona perfectamente a la hora de acortar visualmente sus facciones. Y resulta hasta sexy.

Reese Witherspoon siempre ha llevado flequillo. pinit PINTEREST

Otra opción para pelo fino o escaso: January Jones. La ventaja de este flequillo es que funciona en todos los tipos de óvalo facial, siempre que se respete la partición al medio que confiere densidad al flequillo. Los toques de luz que confieren las mechas también ayudan a crear la sensación de más pelo en el flequillo. Reese Witherspoon, poseedora de unas facciones muy potentes, siempre ha llevado flequillo para aportar dulzura a su óvalo más bien cuadrado. En su juventud llevó un flequillo recto y bastante denso, pero con el paso de los años, al perder densidad, ha optado por un flequillo largo y lateral, muy parecido al que lleva, en pelo corto, Emilia Clarke.

Rashida Jones lleva un flequillo cortina largo. pinit PINTEREST

No tenemos que tenerle miedo a cortarnos un flequillo entero si nuestra densidad capilar no es la óptima. Simplemente, tenemos que dejar de obsesionarnos con el efecto tupido y ser inteligentes a la hora de elegir el tipo de flequillo al que podemos optar. La mejor opción para llevar un flequillo entero con el pelo fino es elegir uno largo, que nos tape las cejas. Aunque se abra un poco en la zona central, como le sucede a Rashida Jones, no queda nada mal. Eso sí: mejor trabajarlo un poco con la plancha que dejar que caiga totalmente liso y sin nervio sobre la cara. Quedará perfecto.

No te pierdas

Domina tu flequillo: todos los trucos y secretos para cortarlo y cuidarlo

5 flequillos que quitan años a cualquier edad

Lara Álvarez apuesta por el flequillo en un inesperado cambio de 'look'