5 nov 2018

Vestidos, trajes, faldas... las lentejuelas y los brillos ya están preparados en las tiendas "low cost" para estas fiestas. Además, el Black Friday está a la vuelta de la esquina y tenemos que hacer la "wish list" de todo lo que queremos comprar con descuento. Pero no solo de ropa viven los looks de fiesta y hay accesorios que, este año, marcarán la diferencia. Uno de ellos son las horquillas de brillos, que están arrasando en Instagram y que podemos incorporar desde ya a todos nuestros estilismos. Incluso a los de día.

Horquilla de Zara.

En Zara tienen la opción perfecta. Por 15,95 euros tienes un pack de seis horquillas que te puedes poner juntas o por separado.

Pack de horquillas de strass, de Zara (15,95 euros).

La idea no viene del "low cost", fue de Gucci. La firma de lujo ha apostado fuerte por los adornos en el pelo que incluyen otra de las tendencias de este invierno, la logomanía.

Horquilla de Gucci.

En Instagram, las "influencers" como Leandra Medine ya ha incluido este accesorio en su lista de favoritos. En su caso, lo tiene hasta personalizado.

Leandra Medine (Man Repeller) ya tiene su propia horquilla personalizada.

Otra "influencer", esta vez española, Blanca Miró, apuesta por un modelo de perlas para llevar de día.

Blanca Miró.

La mezcla de perlas con un look de estampado de periódico, a lo Carrie Bradshaw, es una de las combinaciones que más nos gustan.

Está demostrado que las horquillas no tienen edad y que se han convertido en el mejor accesorio de las "fashion victims".