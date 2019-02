16 feb 2019

La lista de cambios de look por 2019 sigue engrosándose… Ahora es la cantante Merche la que se ha animado a lucir su melena de otra forma, pero tampoco de manera radical. Como ya hicieron hace semanas Ana Polvorosa, Dulceida o Madonna, la cantante española ha optado por teñir su cabello de un color que ya sabe que le sienta de maravilla: ¡rubio platino! Con este nuevo tono retrocedemos en el tiempo, ya que la artista ya lo ha lucido años atrás.

La cantante Merche hace más de una década. pinit d.r.

Hacía tiempo que teñía su pelo de color oscuro, pero como venimos diciendo, Merche ha querido regresar al pasado, concretamente al 2004, cuando su larga melena se veía rubia y arrasaba con temas como ‘Abre tu mente’. "Buenos días... así estamos #cambiodelook”, escribía la gaditana en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a todos con este cambio de imagen.

Las respuestas no se hacían esperar y la cantante lograba un récord en ‘likes’ y comentarios. Incluso su pareja, Arturo Requejo, ex concursante de Gran Hermano, quiso dejar constancia de lo sorprendido que se encontraba con este look: “Esta mañana, cuando he abierto los ojos, casi digo: '¿Quién es esa? ¿Qué ha pasado aquí'?" Ha escrito él, sumándose al aluvión de mensajes.

Además...

El espectacular cambio de look de Michelle Jenner

Shakira cambia de look por su 42 cumpleaños

Nueva excentricidad: llevar diamantes en los dientes