25 feb 2019

Georgina Rodríguez ya se ha hecho un hueco entre las famosas más destacadas de Italia, donde continúa instalada junto a su novio Cristiano Ronaldo y donde cada vez son más las marcas y firmas que confían en ella como icono de estilo. Evidencia de ello es que la española ha sido una de las invitadas a la semana de la moda de Milán. Allí se trasladó desde Turín para presenciar el desfile de Roberto Cavalli y dejar a todo el mundo sin palabras con su nuevo cambio de 'look' en el pelo.

Y esta vez no tiene nada que ver con ese cambio de color en el pelo con el que nos engañó a través de Instagram, sino que esta vez se trata de un cambio de 'look' de verdad. Un paso de su pelo pulido y perfecto a una melena rizada y con extra de volumen al más puro estilo retro que no ha dejado a nadie indiferente. De hecho su nuevo peinado nos ha recordado y mucho, a algunas de las clásicas melenas ahuecadas del cine clásico italiano como la que de Sophia Loren.

No sabemos si se habrá inspirado en ella o no para este cambio de 'look', pero lo que sí tenemos muy claro es que este nuevo estilo de la modelo nos ha pillado por sorpresa ya que Georgina pocas veces se ha separado de su melena lisa y perfecta.

La modelo ha completado su 'look' con un 'outfit' compuesto por unas mallas de aire ciclista en color negro, un top básico, una americana ajustada con estampado 'vintage' y unas sandalias con plataforma.

Sea como sea, lo que nos queda muy claro es que con este nuevo 'look' va a ser mucho más difícil que vuelvan a confundirla con una de las Kardashian.

