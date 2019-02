22 feb 2019

Este jueves 21 de febrero se celebraron los 'Premios lo Nuestro' en Miami, una ceremonia que contó con las actuaciones de Alejandro Sanz, J Balvin, Thalía, Ariana Grande... ¡Ah no! ¡Que no era Ariana Grande! ¡Que era Aitana Ocaña de 'OT 2017'!

La cantante acudió a la gala con Ana Guerra y con la colombiana Greeicy. Juntas interpretaron 'Lo malo' mientras pensábamos que la extriunfita más pequeña del concurso se había convertido en un clon de Ariana Grande con un cambio de look sorprendente que mostró a todos sus fans a través de Instagram Stories. Partiendo de que ambas tienen la misma constitución física y de que no se alejan mucho en cuanto a gustos estilísticos, el peinado de Aitana ya fue el remate final.

Aitana Ocaña con su cambio de look en los Premios lo Nuestro. pinit instagram stories

La finalista de Operación Triunfo cambió su media melena bob, a la que nos tiene acostumbradas desde hace un tiempo, por una coleta XXL que consiguió con unas extensiones para el pelo del mismo tono que su color natural. Vamos, que calcó a la perfección la famosa ponytail favorita de Ariana Grande, también hecha con pelo artificial. ¿Será que la catalana es muy fan de la cantante internacional? o... ¿es que echa de menos su cabello largo?

Sea como fuere, la melena extralarga seguirá siendo tendencia en 2019. Famosas como Jennifer López, Kim Kardashian o Gwyneth Paltrow se niegan a cambiar de look. Incluso la top model Irina Shayk después de hacerse un corte de pelo bob, decidió al día siguiente ponerse extensiones. Un recurso con el que hay que tener especial cuidado: antes de usarlas pregunta muy bien de qué tipo son y cómo y cuando se pueden retirar. (O tendrás el problema de Aitana).

El problema de Aitana con las extensiones

Aitana Ocaña intentando quitar sus extensiones al terminar la gala. pinit instagram stories

Al terminar la actuación, la cantante ha decidido quitar sus extensiones sin éxito. "Estoy en la habitación y me encuentro con un problema y es que no sé quitarme las extensiones porque pensaba que tenían otra dinámica pero las tengo muy pegadas en mi pelo. No sé cómo voy a hacerlo. Así que tendré que dormir con las extensiones, que duelen mucho", explicaba en las historias de Instagram.

