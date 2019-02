14 feb 2019

Si tienes el pelo fino, seguro que ya te sabes todos los trucos cosméticos para engrosarlo: champú en seco, expansores del volumen, tenacillas... Sin embargo, el primer gesto que te ayudará a simular esa densidad que deseas es un buen corte de pelo. Hazte a la idea: el largo que mejor te va está entre el hombro y la barbilla, preferiblemente sin capas y con un flequillo abierto opcional. Estás de suerte porque este es precisamente uno de los looks que marcan la tendencia de primavera, súper popular gracias a las apariciones en la alfombra roja de la actriz Lucy Boynton. Es, además, un corte súper versátil: con un toque de tenacillas, liso o con un par de horquillas puedes hacer maravillas.

Aitaña Ocaña añade ondas a su pelo cuando quiere simular mas volumen. pinit PINTEREST

Si a pesar de todo no te quieres deshacer de la melena, la mejor técnica a tu disposición para buscar un efecto volumen es recurrir a las tenacillas. Aitana Ocaña se cortó su larguísima melena precisamente para facilitar que unas ligeras ondas abrieran un poco más la densidad escasa de su finísimo pelo. Puedes, además, llevártelo a un lado para simular aún más cantidad. Y un buen trabajo con las mecha sque busque más luz de medios a puntas y en las zonas cercanas a la cara también te aportará una sensación de más pelo.

Emilia Clarke ha optado por un pixie que juega con un volumen delantero. pinit PINTEREST

Nuestra opción favorita es, sin embargo, el corte pixie: el corto cortísimo que no prescinde de cierto juego gracias a conservar una capa superior más larga. Además de ayudar a sanear las melenas que han sufrido muchas decoloraciones, tiene el suficiente largo como para permitirte cierta variedad de peinados. Emilia Clarke lo suele llevar con un flequillo despuntado sobre la cara que resulta sexy y moderno a la vez. Además, este pelo corto agradece muchísimo cualquier producto expansor de volumen, que aquí funcionan a la perfección. Si estás pensando en cortarte el pelo de cara al verano, yo no me lo pensaría.

