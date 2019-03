11 mar 2019

Ya se sabe, quien tiene el cabello con volumen lo quiere lacio, y al revés. Pero si nos ponemos en la peor de las circunstancias, un pelo liso y fino es difícil que se convierta en objeto de deseo, esa es la verdad. Si ese es tu caso, tenemos una gran noticia: bien trabajado podrás dar un golpe de melena al estilo Beyoncé. Chenoaes el vivo ejemplo, no hay más que recordar su aparición enfundada en un chándal y con el pelo pegado a la cabeza cuando dio a conocer hace 14 años su ruptura con Bisbal y el look que luce ahora en el videoclip de su nuevo single A mi manera, con melenón al viento. Aquí los trucos que prueban que puede conseguirse esta reconversión capilar… si se sabe cómo proceder.

Lo primero que debes conocer es que el cabello fino es más delicado que el resto: suele partirse más fácilmente y pierde antes el color. Pero también tiene ventajas: “Resulta más sencillo de aclarar y no da problemas a la hora de peinar”, apunta la estilista capilar Alma Luzón. Bueno, por algo se empieza, pero esto no es lo que más le preocupa a quien tiene el pelo fino y liso, sino cómo darle un upgrade o, lo que es lo mismo, como hacer que parezca más abundante. La clave, según la especialista, está en el corte. “Es importante no hacer demasiadas capas ni dejarlo sin ellas. Si nos pasamos, el cabello se quedará sin largo, le dará más peso y menos cuerpo. Lo ideal es conseguir textura con una medida que le aporte movimiento y volumen, algo que se consigue con un corte algo degradado o con ligeras capas”.

Otro aviso para navegantes: normalmente, quien tiene el pelo fino y escaso suele peinarlo o pulirlo pensando que así el volumen será más duradero o tendrá más cuerpo, craso error: lo más adecuado es hacer justo lo contrario. “Recomiendo secarlo y finalizar con un ligero cepillado, porque cuanto más se cepille menos volumen se conseguirá y, además, se puede dañar el cabello, ya que este tipo de pelo no aguanta durante mucho tiempo las altas temperaturas. Solo con secarlo boca abajo es suficiente para lograr una buena melena”, señala la experta.

¿Un plus para conseguir ese ansiado volumen? Acude a la vía rápida con un producto en spray o polvo que le aporten densidad. “También funcionan muy bien los champús en seco que aportan volumen o los ligeros lavados con mousse”, apunta Luzón.

Y otra cosa: aunque te parezca un sacrilegio, siempre debes hidratar este cabello, porque de lo contrario se transformará en un pelo vulnerable, frágil y opaco. “Es un error no hidratarlo por creer que lo dejará lacio o se engrasará; de lo que hay que tener cuidado es de no utilizar nunca productos con siliconas, que aplastan el pelo. Mi consejo es cuidarlo con colágeno o ácido hialurónico, que rellena la cutícula, la sella y aporta fuerza a la hebra”, indica Alma Luzón.

Un último truco: la coloración con reflejos crea un efecto de luz y aporta más cuerpo, así hazte con una carta de color y elige el tono que mejor te va.

