El color de pelo dice más de ti de lo que piensas y el rubio más aún. De hecho, el tono de rubio que lleves variará tu tono de piel e incluso dirá mucho más de tu personalidad o carácter de lo que te imaginas. Por todo esto es importante cuidarlo y no dejar que se derive a ese amarillo 'pollito' que tantas de nosotras odiamos. Seas más de rubio dorado, platino o hielo hay un truco del que te aconsejamos que tomes nota y que Teresa Bass ha compartido recientemente en su Instagram.

La 'influencer' ha revelado uno de sus trucos caseros con los que elimina el tono amarillento de sus mechas rubias consiguiendo que queden claras con un tono más cercano al blanco.

Para conseguirlo ella se decanta por utilizar uno de esos champús morados casi milagrosos que retiran cualquier resto de amarillo de nuestro cabello, pero no lo aplica de la manera que piensas:

"Un truco personal express para las que tengáis mechas rubias o tinte rubio y no os guste que tienda a ese dorado feo y os quede blanquito como a mi. Yo uso este champú de L'Oréal. Lo que yo hago es que en vez de usarlo como un champú normal para lavar el pelo, me lo pongo una hora antes por toda la cabeza como si fuera una mascarilla y cuando me voy a duchar me lo enjuago y os aseguro que así se os queda blanquito blanquito", ha revelado la 'influencer' en varios de sus stories recientes de Instagram.

Teresa Bass ha revelado Instagram cómo mantiene matizadas sus mechas rubias. pinit Instagram.

Aunque ella se ha decantado por este champú de L'Oréal, la 'influencer' también recomienda utilizar el champú morado disponible en Mercadona. Lo cierto es que actualmente existen en el mercado numerosos champús y tónicos dispuestos a salvar del amarillo a nuestro tono rubio.

Nosotras ya hemos fichado el que usa Teresa Bass (el champú para cabellos grises y blancos L'Oréal Serie Expert Silver) y lo cierto es que su precio 'low cost' de 11,95 euros nos ha parecido ¡lo más!

Champú para cabellos grises y blancos L'Oréal Serie Expert Silver, 11,95 euros. pinit LOOKFANTASTIC.

¡En Mercadona también lo podrás encontrar en la marca Deliplus por unos 2 euros!

Champú para cabellos blancos y platinos de Deliplus. pinit Mercadona.

Ya no tienes excusas para lucir un pelazo rubio perfecto ¿Ya has elegido tu champú favorito?

