21 mar 2019

Compartir en google plus

Cada día son más las famosas que se apuntan a lucir los cortes de pelo de moda y a renovar su cabello incluso con la ayuda de flequillos postizos. Blanca Suárez o Vicky Martín Berrocal fueron las primeras en atreverse a renovar su imagen temporalmente con este tipo de postizos y parece que ahora también se ha unido a esta nueva tendencia de flequillo la actriz madrileña Ana Rujas.

Al menos eso es lo que hemos intuido al ver una de sus últimas fotografías compartidas en Instagram y en la que se la ve con un inesperado y favorecedor flequillo recto. Una imagen en la que la actriz ha etiquetado al salón especializado en extensiones de cabello natural Extensionmania, de ahí nuestras sospechas de que se trate de un cambio de 'look' con truco.

Postizo o no, lo que está claro es que Ana Rujas ha sido otra de las famosas en mostrarnos que el flequillo ha vuelto a nuestras vidas y que puede ser uno de los cambios de 'look' perfectos para conseguir un aspecto mucho más juvenil y renovado. Y lo cierto es que el resultado de su 'look' ¡nos ha encantado!

Ana Rujas ha mostrado su nuevo 'look' a través de algunos de sus recientes 'stories' de Instagram. pinit Instagram.

¿Se animará a un cambio de 'look' definitivo? Sin duda tendremos que esperar para verlo... Aún así nosotras ya estamos pensando en apuntarnos esta nueva temporada al corte sólido de moda y al flequillo al más puro estilo Aitana Ocaña ¿Y tú?

No te pierdas...

- Hiba Abouk sorprende con un inesperado cambio de look

- El crecepestañas milagroso que usa Alice Campello

- Los cortes de pelo más cool que nos gustaría ver a Paula Echevarría esta primavera