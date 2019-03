21 mar 2019

Compartir en google plus

La imagen beauty de la reina Letizia está cambiando desde hace unos meses. Si a la vuelta de las vacaciones se atrevía a posar ante las cámaras sin maquillaje –aunque luciendo unas extensiones de pestañas que eran las encargadas de ponerle buena cara–; hace unas semana también nos sorprendió llevando una coleta recogida en una cinta negra, uno de las propuestas capilares imprescindibles de los desfiles de primavera. Ahora apuesta por los ojos ahumados con ayuda de unas sombras más oscuras de lo habitual. ¿A qué se debe este giro de 180 grados?, ¿tiene nuevo maquillador y peluquero?

En cuestión de labios Letizia lo tiene claro: los tonos nude, tanto para barras de labios como para gloss, son sus preferidos; tanto que los luce tanto en los actos de día como de noche, y para los más informales o para los más solemnes. Hasta el momento los combinaba con sombras de tonos tierra, doradas u ocre pero, en sus últimas apariciones públicas hemos podido ver que su mirada es más intensa –y algo más roquera también– de lo que nos tiene habituados . Así, la Reina ha ido añadiendo profundidad a los colores de sus sombras, que ahora son más obvios sobre sus párpados.

En sus últimas apariciones públicas la reina Letizia ha llevado los ojos maquillados de una forma más intensa de la habitual. pinit gtres

Desde que dejó su trabajo en televisión, Letizia decidió que su maquilladora de cabecera siguiera siendo Luz Valero, ya que aparte de ser persona encargada de su look mientras presentaba el Telediario, también se convirtió en su amiga íntima. De hecho, Letizia no deja que sea otra persona quien la maquille. Seguramente ambas han decidido probar nuevos maquillajes, con looks más potentes y que son tendencia. ¿Nos sorprenderán ambas con alguna propuesta alocada de la pasarela?

No te pierdas....

- ¿Está cambiando Letizia sus looks de pelo y maquillaje?

- Fiel al nude: estas son las barras de labios favoritas de la reina Letizia

- Letizia insiste con unas canas que se han convertido en mechón blanco