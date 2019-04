8 abr 2019

Hay muchas soluciones para dar una nueva vida a ese cabello fino, lacio y apagado. De los mejores cortes de pelo para dar un volumen extra a los tratamientos para aumentar la densidad capilar que no fallan. Pero lo que de verdad es un todo un reto para las mujeres con este tipo de melena es conseguir unas ondas surferas que aguanten horas y horas como si fuesen naturales.

Y no, no estamos hablando del truco con el champú en seco que riza y texturiza el pelo, ni de ninguna de las excentricidades virales que podemos encontrar en Instagram (y que funcionan), como la de ondular el cabello en unos segundos con un colador y un secador. Se trata de otro truco mucho más simple que nos ha descubierto una instagramer de belleza con millones de seguidores.

Krystal Sutherland es una influencer canadiense que acumula 1,5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram (@krystalclearmakeup), en la que podemos encontrar tutoriales de maquillaje y pelo, cuidados para la piel, tips para disimular el acné... Su última joya: un vídeo en el que muestra cuál es la clave para conseguir unas ondas naturales sin salir de casa. El truco está en las trenzas y es perfecto tanto para los cabellos finos como para dominar los rizos encrespados con mucho volumen.

"Las trenzas se convierten en ondas surferas. La cantidad de pelo en mi cabeza es una locura y se necesita mucho trabajo. Si tienes un cabello difícil, las trenzas serán tus mejores amigas para que no te despiertes con un nido gigante", explica Krystal, que ha separado la raíz de su melena en cuatro secciones en las que cada una de ellas ha realizado una trenza para que se seque bien.

"Lo he hecho así porque una trenza grande no es cómoda para dormir y para que no se quede húmedo. Aún así cuando me quité las trenzas seguía un poco mojado. La próxima vez lo dejaré 48 horas si no tengo que salir de casa", comenta la instagramer.

Y ese es justo el secreto beauty que debes anotar: al dejar que el pelo se seque durante tantas horas con la forma en zig zag de la trenza las fibras del pelo se fijan en una onda perfecta. Una vez que las deshace utiliza unas tenacillas para dar forma a esas partes que se han quedado más lisas. Y para terminar fija el peinado con un spray voluminizador para que aguante más horas el peinado.

