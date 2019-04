11 abr 2019

La influencer Teresa Bass no se centra sólo en compartir sus lookazos en Instagram, sino que cada vez más prefiere revelar a sus seguidores todos esos trucos e imprescindibles beauty que no faltan en su día a día. De hecho ya sabemos cuál es su labial rojo favorito, su champú matificador para conseguir ese rubio blanquito perfecto y ahora nos ha revelado el secreto de su brillo en la melena.

Un brillo que sus seguidoras han notado mucho más intenso las últimas semanas y Teresa Bass ha explicado el por qué: "No he ido a la peluquería, no me he hecho ningún tratamiento, eso sí estoy eligiendo muy bien los productos que uso en mi día a día porque después de tantas decoloraciones para conseguir este rubio lo notaba bastante estropeado y quería que volviese a brillar", ha contado la influencer en sus stories.

Teresa Bass ha explicado cómo consigue que su cabello esté lleno de brillo y volumen. pinit Instagram.

De hecho también ha revelado que al utilizar muy a menudo un mismo producto o champú "dejaba de notar tanto los resultados", así que por eso se ha animado a ir cambiando de productos y a conocer otras marcas.

"Hace unos meses estuve usando un champú de la marca Cocunat que era para cabellos grasos, de hecho me lo limpiaba mucho en profundidad y me gustó mucho. Así que he cogido la nueva línea que ha sacado que se llama 'Pure' que trae el champú y el acondicionador y eso lo que he estado usando estos días", confiesa la influencer.

La influencer ha confesado que se ha animado a probar estos dos nuevos productos de Cocunat. pinit Instagram.

Asegura que el resultado le ha gustado y que ambos productos son los responsables de ese brillo perfecto en su melena. Así que nos hemos. Puesto a buscar estos dos productos y hemos descubierto que además de ser 100% natural y de no estar testados en animales, tampoco contienen siliconas, ofrecen una hidratación máxima sin engrasar, su champú tiene gran poder espumante sin sulfatos para un resultado profesional y además aportan volumen sin apelmazar.

Pack Pure con champú y acondicionador, 32,90 euros. pinit Cocunat.

Además hacerte con ambos productos te costará sólo 32,90 euros.

¿Preparada para pasar de pelo a pelazo esta primavera?

