24 abr 2019

Jessica Bueno se ha pasado al bando del pelo sano y lo natural. La modelo, que nos tenía acostumbradas a una melena larga con mechas rubias, ha revolucionado Instagram al cambiar de look y hacerse con el corte de pelo que más está triunfando en las peluquerías este año.

"Ya solo me quedaban restos de mechas antiguas en las puntas y llevaba todo el invierno con ganas de cortar y quedarme con mi pelo natural sin tintes, ni mechas. A medida que pasan los años cada vez opto mas por la naturalidad en todos los aspectos. Sabía qué corte de pelo quería y merecía la pena esperar estos meses hasta poder venir a mi pueblo y que Inma mi peluquera de aquí me lo hiciera", explica Jessica, que actualmente vive en Londres con su marido, el futbolista Jota Peleteiro.

A lo que sus seguidores no han dudado rápidamente en opinar sobre su transformación en la que le han comparado con la actriz Lauren Cohan, protagonista de la serie 'The Walking Dead': "Te queda de lujo, te da un aire más sofisticado y moderno" "Te hace más joven" "Has tomado una buena decisión al dejarte tu color, te favorece mucho".

Se trata de uno de esos cortes de pelo con el que puedes sanear las puntas ahora y volver a tenerlo largo en verano, una melenita 'blunt bob' que encaja a la perfección entre los hombros y el mentón y queda ideal en los rostros cuadrados y ovalados. Una imagen renovada con la que ha sustuido su cabello seco y apagado por uno fuerte, brillante y con mucho volumen, por eso este corte es ideal para los cabellos finos.

Además es perfecto para quitarte 10 años de encima. Esta melena afina y aniña las facciones del rostro y aporta un look beauty mucho más juvenil y 'teenager'. Y la prueba de ello está en algunas famosas de Hollywood como Charlize Theron o Emilia Clarke que se decantaron por este corte rejuvenecedor al comienzo de la temporada. Y todavía quedan dos ventajas más: es la mejor opción para sobrevivir al verano y se puede seguir recogiendo gracias a los peinados para melenas bob. ¿Todavía no te hemos convencido?

