24 abr 2019

Teresa Bass se ha convertido en una de las influencers del momento, gracias a sus constantes lecciones de estilo, sus trucos de maquillaje y también para el cabello. A la it girl no se le escapa una, de hecho ella fue la causante de que ahora nosotras también queramos poner el champú morado en nuestras vidas. Y es que sin duda lo que más llama la atención, es su cabello rubio siempre perfecto y con esa apariencia natural tan favorecedora.

Así que después de ver los últimos stories de la influencer, no hemos podido resistirnos a fichar todos sus trucos para conseguir su pelazo. Unos stories en los que Teresa Bass ha dejado constancia de su paso por el salón de peluquería Menta donde le han aplicado sus mechas favoritas: "lo que me suelo hacer se llaman 'babylights' que son como unas mechas muy finitas distribuidas por todo el pelo lo que antes se llamaban reflejos. No me suele gustar mucho que se marque demasiado la mecha así que suelo pedir que me las hagan muy finitas para que se vean difuminadas y que comiencen como a dos o tres centímetros de la raíz", ha revelado la influencer.

Unas mechas cuyo resultado asegura que es más favorecedor "conforme va pasando el tiempo" ya que "se van difuminando y quedan mucho mejor".

Esto en cuanto a su tono rubio casi natural, pero también ha desvelado su secreto mejor guardado para que este tipo de tratamiento de color no reseque su cabello, que por cierto siempre le vemos súper brillante. Esto se debe a otro tratamiento, en este caso de hidratación, que Teresa se hace justo después de las mechas: "además me hacen el tratamiento Shades EQ de Redken para hidratar el cabello y dar brillo. Así se mantiene sano a pesar de las mechas".

Ya sabes todo lo que tienes que pedir en tu peluquería para presumir de un pelazo como el de la influencer esta temporada ¿A qué esperas para conseguirlo?

