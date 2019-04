30 abr 2019

Lo ves, te gusta, te lo compras y después no sabes cómo sacarle partido. Esto no solo ocurre en la moda, también se repite en el mundo beauty, sobre todo con el accesorio para el pelo que se ha convertido en una de las tendencias top para el cabello. Sí, hablamos de las horquillas y pasadores que tanto están triunfando esta temporada. Y aunque ya os enseñamos los trucos de la instagramer Julie Sariñana para combinarlas o el look más atrevido de Blanca Suárez, si todavía no te has atrevido a incluirlas en tus peinados, esto te interesa.

Las horquillas siguen pisando fuerte entre los hairstyle de las influencers. Y puede que uno de los motivos sea porque no solo decoran el cabello, también porque sirven para todos los cortes de pelo. Además, la variedad es tan amplia que las hay para todos los gustos, desde las clásicas finas de colores hasta las que puedes personalizar con tu nombre. La última en lucirlas de la forma más original ha sido Teresa Andrés Gonzalvo, que ha aprovechado las clásicas pinzas con perlas para marcarse un semirecogido en su larga e icónica melena rubia. En concreto ha utilizado las de la marca de joyas y complementos de Maruja&Co.

No hace falta tener el pelo largo para poder utilizarlas. La influencer Tezza ha demostrado en su cuenta de Instagram que también quedan perfectas con un corte de pelo bob. Con la raya en medio o a un lateral, recoge uno de los mechones delanteros y llévalo hacia detrás para sujetarlo con la pinza. Las posiciones pueden llegar a ser muy variadas. Juega con la imaginación.

Pero no te obsesiones en conseguir una función específica para las horquillas. No siempre tienen por qué recoger el pelo para que no moleste. Madame de Rosa, por ejemplo, es muy fan de usarlas simplemente para dar un toque más original a la melena. Basta con pillarlas sobre un par de mechones en uno de los laterales del pelo.

Y si crees que este accesorio no puede ser elegante, ficha el peinado wet de Olivia Palermo. La it girl ha lucido las horquillas a la altura de las orejas para que cumplan dos funciones: la de asegurar que el peinado dure horas y horas, y la de elevar su look beauty a otro nivel. ¿A qué esperas para probarlas?

