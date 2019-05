6 may 2019

Esta noche se celebra la gala anual que el Museo Metropolitan de Nueva York dedica a la moda, un evento temático que en esta ocasión se dedica al estilo extravagante y políticamente incorrecto de lo 'camp'. Atención, porque se espera que Rosalía y Palomo Spain hagan apariciones estelares luciendo looks a la altura de la ocasión. Lo cierto es que esta gala ya es de por sí bastante excéntrica, con lo que estamos deseando comprobar hasta dónde pueden llegar las famosas y sus estilistas ahora que es la propia etiqueta de la gala la que ordena lo máximamente teatral.

No hay palabras para describir este look siniestro de Katy Perry. pinit PINTEREST

En ediciones anteriores ya vimos maquillajes y peinados que se salían totalmente de órbita, en un intento de los profesionales del 'grooming' por hacer destacar sobre todas las demás a sus clientas. Uno de los looks que más llamó la atención de crítica y público fue el que llevó Cara Delevigne a la Met Gala en 2017. Romy Soleimani creó una apariencia robótica al maquillar la cabeza rapada de la modelo en color plata y decorarla con piedras de Swarovski.

Evan Rachel Wood, en la línea gótica que Perry pero algo más favorecida. pinit PINTEREST

Dos estrellas que impactaron por sus looks gótico-siniestros fueron Katy Perry y Evan Rachel Wood. La primera acudió a la Met Gala de 2016 con un moño-peluca de estilo italiano que, la verdad, nadie entendió. Tampoco le favorecía nada el maquillaje: el intenso color carne de la base de maquillaje se mataba con los labios negros y loa ojos con sombra y máscara azul. Algo más favorecida apareció Wood sobre la 'red carpet' en 2017. El juego de sombras en gris, plata y negro es espectacular y el pelo gris azulado le acompaña perfectamente, pero el efecto de conjunto es un poco bruja de cuento.

Miley Cyrus resucitó el peinado pincho que arrasó en los años 80. pinit PINTEREST

En la Met Gala de 2013, Miley Cyrus optó por un peinado ochentero que pensábamos que no volveríamos a ver fuera de un concierto de nostalgia punky: el pelo pincho. Por suerte, su equipo de estilistas optó por un maquillaje más bien discreto que no termina eclipsando las facciones de la cantante, pero ese pelo no hay por dónde cogerlo. Si al menos hubiera diseñado una cresta más definida o ortodoxa... Esa selva de pinchos no nos termina de convencer.

La extensión escultórica de Lupita Nyong'o nos encanta. pinit PINTEREST

En 2016, la extraordinaria Lupita Nyong'o deslumbró sobre la alfombra roja con el peinado más alto y escultórico jamás visto en la Met Gala. Se trata de un aplique vertical que remite a peinados de fiesta de la cultura afro creado por Vernon François, quien confesó haberse inspirado en la legendaria cantante y compositora (y activista por los derechos civiles) Nina Simone. Algunos comentaristas de la gala afirmaron que la inspiración había sido Audrey Hepburn y erraron totalmente el tiro político del look de Nyong'o.

Moñete y baño de brillos fucsia: Rihanna puede con todo. pinit PINTEREST

En 2017, Rihanna apareció prácticamente bañada en 'blush' color rosa fuerte casi fucsia, y se metió a la crítica en el bolsillo. El maquillaje era tremendamente atrevido, pues fusionaba sombra de ojos y colorete en una misma masa de color, con un efecto máscara de lo más atrevido. otro factor de acierto pero también loquísimo fue optar por el típico y tópico moño alto como peinado. No había necesidad de inventar con un maquillaje tan osado y espectacular.

El año pasado, la modelo Adwoa Aboah sorprendió con su look verde. pinit PINTEREST

El año pasado, la modelo Adwoa Aboah se llevó todos los flashes de la alfombra roja gracias a un look al que no le faltaba detalle: el teñido verde cesped es indescriptible y el maquillaje estereotípicamente setentero no puede llamar más la atención. La verdad es que hay que tener mucho estilo para llevar este 'grooming', un mix retro muy raro, y ella lo hace a la perfección. Ese estilo de sombra tan marcado y gráfico es dificilísimo de hacer y de lucir. Y, encima, pone años encima. Bravo por ella.

