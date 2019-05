22 may 2019

Parece que Chiara Ferragni se ha propuesto lucir todas las tendencias de pelo de la primavera. Si la semana pasada nos sorprendía con su melena teñida, primero de rosa y, unas horas después coloreada de verde mint, ayer por la noche apareció el la alfombra roja de Cannes con el corte de pelo de moda de la la temporada: una melena bob.

Ayer por la mañana la influencers ya avisó en sus redes sociales sobre su regreso al festival de cine que se celebra en la Costa Azul; noticia que acompañó con una batería de imágenes de ella misma durante ediciones anteriores y donde también advirtió a sus seguidores de que en esta ocasión iba a pasar algo épico: la italiana ha sustituido su habitual cabello largo por una melenita.

Este es el nuevo look capilar que Chiara lució ayer durante el Festival de cine de Cannes. pinit getty

Y, para que no quede duda de que este cambio de look va en serio –en alguna ocasión Chiara ha optado por utilizar pelucas para sus estilismos– la it girl ha subido un stories a su cuenta de Instagram en el que se pueden ver los mechones de pelo que le han cortado. Además, en esta ocasión no solo ha modificado el largo de su pelo, sino que también lo luce de un rubio más intenso y claro. ¿Qué te parece esta nueva imagen de Chiara?

