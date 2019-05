28 may 2019

Aunque parezca imposible, el calor no es el único medio para conseguir unas ondas perfectas con mucho volumen. El pequeño universo beauty de Instagram ha sido el encargado de abrirnos la mente hacia técnicas menos tradicionales para moldear la melena y conseguir un pelo rizado sin la necesidad de utilizar las planchas o las tenacillas.

El último truco para rizar la melena que ha enloquecido a las redes sociales es fácil, barato y no daña las puntas a diferencia del famoso truco del colador y el secadorcon el que puedes conseguir unas ondas naturales nada más salir de la ducha y que se hizo viral hace unos meses, pero que sí reseca el pelo.

La bloguera de belleza Madina Minna, que acumula más de 700.000 seguidores, es una de las que ha probado este truco en su cuenta de Instagram, donde ha demostrado en un vídeo que sí funciona. "Estoy obsesionada con esta técnica para conseguir unas ondas de sirena sin calor. Ningún rizador me había dado unos rizos tan definidos", explica. ¿Cómo lo consigue? Madina utiliza los hair rods, unas barras flexibles para el pelo de espuma suave que tienen la capacidad de transformar el cabello. "He usado hair rods en los que he envuelto mi pelo muy fuerte cuando aún estaba húmedo", comenta la influencer.

Tan fácil como salir de la ducha y enrollar mechón a mechón toda la melena húmeda. Espera 30 minutos y después retira las barras con cuidado para no deshacer el rizo. Por último aplica un spray texturizador que fije el peinado para que dure más tiempo.

Los hair rods sirven tanto para el pelo corto como largo y funciona también en los cabellos lisos que buscan un efecto voluminizador. En Amazon puedes conseguirlos por 15,99 euros en diferentes medidas que marcarán el tamaño más abierto o cerrado de la onda.

