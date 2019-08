22 ago 2019

Este otoño las pasarelas vuelven a echar la vista atrás, centrándose esta vez en los años noventa, para proponernos un otoño repleto de reminiscencias de moda y belleza que triunfaron en esa década. Barras de labios y sombras de ojos de tonos marrones eran los reyes del maquillaje de la época y el pelo liso, con raya en medio y mechas bastante evidentes, los imprescindibles capilares. Kim Kardashian luce en Mattes, la nueva campaña de su marca de belleza KKW Beauty, un look de pelo digno de la época.

Olvídate del balayage, donde los reflejos son lo más sutiles posibles para mezclarse con el resto de la melena. En este look de pelo la clave está en que los mechones más claros sean evidentes con respecto al resto del cabello. En las fotos de Instagram Kim luce su nuevo look castaño oscuro con mechones gruesos, de color caramelo, que recuerdan a la época en la que el cabello del personaje de Rachel, de la serie Friends, era todo un referente capilar. Además, por si su pelo no es lo suficientemente noventero, Kim ha añadido una gargantilla choker y una barra de labios y sombras de ojos en color marrón, dignos de estos años.

El peluquero Andrew Fitzsimons ha sido el artífice del nuevo cambio de look capilar de Kim Kardashian.

El estilista Andrew Fitzsimons, que también trabaja frecuentemente con las hermanas Khloé y Kourtney Kardashian y Kylie Jenner, es el artífice de este look beauty. Él mismo ha reconocido que, para crear el color del tinte de pelo de Kim se inspiró en las supermodelos de los años noventa, que llevaban sus melenas con mechas gruesas de tonos rubios. Sin embargo, él ha preferido usar unos tonos beiges para los reflejos, consiguiendo así que estos sean menos evidentes, para crear un efecto ombré que modernice el aspecto final. Auguramos que este look de pelo se convertirá en uno de los imprescindibles del próximo otoño.

