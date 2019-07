4 jul 2019

Compartir en google plus

Cada desfile de moda no solo muestra las tendencias de ropa y accesorios que se llevarán la siguiente temporada, sino que también nos sirven de inspiración para crear peinados y maquillaje para los que no hace falta esperar al cambio de armario para lucirlos. Si no, recuerda los accesorios capilares que presentó Chanel de la mano de Penélope Cruz el pasado mes de marzo en su desfile de alta costura y las pestañas al estilo Twiggy que propuso Christian Dior en la misma edición.

Sam McKnight, el peluquero encargado de los looks capilares de los desfiles de Chanel, ha decidido dar un giro de 180 º en sus propuestas para el cabello. Así ha pasado de los coleteros, pasadores y horquillas que mostraban las modelos sobre sus cabellos algo alborotados en su anterior desfile, a un pelo pulido, peinado de manera impecable y con un estilo totalmente minimalista. Él y su equipo han atado el pelo de las tops en coletas bajas, con raya en medio y sujetas por una sencilla cinta negra o blanca.

En esta ocasión la decoración del set donde ha tenido lugar la presentación de la colección, que recreaba una inmensa biblioteca repleta de libros, ha servido como inspiración a McKnight para crear sus peinados, que debían ir acordes con la temática del desfile. “Es un pelo serio para unos ratones de biblioteca serios”, ha bromeado el peluquero.

Las coletas bajas y pulidas tan solo se adornan con una discreta cinta negra o blanca. pinit imaxtree: chanel

Lo que sí es cierto es que este es un peinado fresco, fácil de hacer y de lo más versátil para el verano, ya que sienta bien a todo el mundo y apto para cualquier cita de mañana, tarde o noche. Solo hay que prestar atención al lugar en el que te haces la raya: en el medio sienta bien a los rostros alargados, ligeramente ladeada o con una raya poco marcada favorece a las caras redondas, y a las facciones más cuadradas les sienta bien de ambas maneras.

No te pierdas...

- ¿Boda a la vista? Siete peinados fáciles con coleta para las invitadas más elegantes

- ¿Es esta coleta el peinado más espectacular que ha lucido la reina Letizia?

- Ocho peinados frescos, fáciles y favorecedores para ir a la playa o a la piscina este verano