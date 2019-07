16 jul 2019

Laura Escanes siempre ha presumido de piel perfecta y ahora con su embarazo y a pesar de que estamos en pleno verano, la influencer sigue luciendo un rostro perfecto, súper hidratado y radiante. Precisamente por esto cada vez que tenemos la oportunidad de colarnos en su neceser no podemos resistir la tentación para fichar todos esos productos imprescindibles en la rutina beauty de la influencer con el fin de conseguir un rostro perfecto como el suyo.

Y esta vez Laura Escanes ha compartido con sus más de un millón de seguidores en Instagram un mini video tutorial en el que hemos podido fichar esos tres productos de los que la modelo no puede prescindir en su rutina facial de noche y entre los que se encuentra su crema hidratante favorita, que también podrás usar como mascarilla.

Para utilizarlos, primero tendrás que comenzar por desmaquillarte con el desmaquillante de ojos y rostro en formato bálsamo Take The Day Off de Clinique. Este bálsamo en contacto con la piel se convierte en aceite y ayuda a limpiar en profundidad el rostro retirando por completo todo el maquillaje y la suciedad y lo mejor es que no deja la piel grasa ni tampoco reseca. Además no lleva perfumes, así que es perfecto para todo tipo de pieles.

Después, es el momento de que procedas a utilizar la crema Auto-rehidratante Moisture Surge Gel con Aloe Vera que ayuda a hidratar en profundidad la piel y a aportarle un aspecto mucho más luminoso ¡durante 72 horas!

Pero tampoco podemos olvidarnos de hidratar los labios. En este caso Laura Escanes se decanta por utilizar el tratamiento de labios Moisture Surge Lip Hydro-Plump que hidrata y nutre los labios dejándolos suaves y cómodos.

1. Bálsamo desmaquillante Take The Day Off (27 euros) / 2. Clinique Moisture Surge Ugrade (33 euros) / 3. Moisture Surge Lip Hydro-Plump Treatment (18 euros). pinit D.R.

Nosotras por el momento ya hemos fichado estos tres productos para incluir en nuestro neceser este verano y para presumir de una piel tan radiante como la de la influencer. ¿A qué esperas para hacerte con ellos?

