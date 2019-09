10 sep 2019

A día de hoy, Ashley Grahan es una de las modelos estadounidenses más admiradas y, no solo por sus looks inspiradores perfectos para chicas curvies o por las muchas veces que ha defendido una imagen real de la mujer sin retoques o sin maquillaje, sino porque su rutina de belleza es una de las mejor guardadas y de las que más interés suscita sobre todo porque la modelo cuenta con un rostro y un cabello radiantes.

Pero gracias a las declaraciones que Ashley ha hecho para la web 'Into The Gloss', ahora sabemos que la modelo sigue una rutina de belleza muy sencilla y también ha dejado claro que para estar perfecta no es necesario recurrir a demasiados aliados beauty. Pero sin duda, lo que más nos ha llamado la atención ha sido el cuidado de su cabello. Y es que una de las cosas que envidiamos profundamente de la modelo, es ese cabello brillante, con movimiento, repleto de naturalidad y ligeramente ondulado que luce en la mayoría de sus fotografías y ¡ahora sabemos cómo conseguirlo!

Y lo más curioso de todo, es que Ashley Grahan ha confesado en sus declaraciones que odia peinarse y que la clave de su pelazo está en lavar el cabello "con cualquier champú que no contenga sulfatos".





Después de eso y mientras su cabello aún está húmedo, aplica su gran imprescindible "el spray de estilo John Frieda Frizz Ease Dream Curls". Un producto que la modelo aplica volteando su pelo para adelante y luego para atrás con el objetivo de darle movimiento.

"Este spray lo mantiene perfectamente ondulado como si hubiera estado en la playa todo el día, pero sin frizz". Un imprescindible para el cabello que la modelo asegura que lleva aplicando desde que estaba en secundaria y que ya nos morimos de ganas por probar.

Así que nos hemos puesto a buscarlo en la web y ¡voilá! Hemos encontrado este spray John Frieda Frizz-Ease Dream Curls en Amazon y ¡por solo 8,89 euros!

Spray de estilo diario para rizos definidos y sin frizz, Ease Dream Curls John Frieda, 8,89 euros. pinit Amazon.

Además hemos descubierto que es perfecto para usarlo con cabello normal o fino y que es capaz de revitalizar, definir y mantener los rizos perfectos, tanto si decides dejarlo secar al aire, como si prefieres utilizar secador con difusor para intensificar aún más el rizo.

Para aplicarlo, nosotras te recomendamos que lo utilices sobre el cabello húmedo de raíces a puntas y que lo repartas uniformemente con ayuda de las manos para crear las ondas poco a poco.

¿A qué esperas para probarlo?