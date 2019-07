26 jul 2019

El movimiento curvy que busca normalizar las tallas de todo tipo y mostrar la realidad y diversidad de todas las mujeres está cada vez más presente. Firmas como Oysho usan modelos de talla grande y en Instagram las chicas curvy protagonizan un montón de fotos. Influencers como la española Marina Llorca, quien arrasa en Instagram con sus bañadores de H&M, se han unido a Ashley Graham que reune ya más de 8 millones de followers. La modelo se encuentra de vacaciones en Italia y es allí donde se ha fotografiado con un bañador lila que, como ella misma escribe en la publicación, la tiene obsesionada.

Podríamos decir que Ashley Graham es la modelo curvy por excelencia. La esdaounidense se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para aquellas mujeres de talla grande y sus looks son toda una inspiración para muchas de ellas. Se muestra tal y cómo es, sin complejos y en una de sus últimas publicaciones nos ha enseñado cuál es el bañador que más le está gustando este verano y no nos extraña, porque es precioso.

Se trata de un bañador de tirante fino con la forma del pecho marcada por costuras blancas. Costuras que también quedan resaltadas en el contorno de la prenda y que consiguen una mayor sujección del pecho. Ese podría ser el primer motivo por el que este es el bañador favorito de la también influencer, pero además de ser de uno de los colores tendencia, la prenda tiene un truco.

El bañador viene acompañado de un cinturón blanco y naranja con hebilla redonda. Un complemento que consigue marcar la cintura, estilizando la figura y parecer así más delgada. Además, como se puede apreciar en la fotografía que ella misma publica los tirantes son ajustables y se pueden poner y quitar. El bañador es de Swimsuits For All y aunque no lo hemos encontrado en la web de la marca, aquí te dejamos otras 6 firmas donde están los bikinis cuvy más bonitos.

