12 sep 2019

Compartir en google plus

Parece que Kim Kardashian está asimilando que el pelo corto es la estrella de la temporada. Hace unas semanas sorprendía en Instagram con una melena midi y unas mechas gruesas color caramelo muy noventeras. Ahora, se ha hecho con un corte de pelo aún más corto, el short bob. La versión más mini de este hairstyle que está tan de moda.

Y es que el artífice de su nuevo aspecto no ha sido otro que el estilista de las famosas Chris Appleton, el mismo que se encargó del último cambio de look de Jennifer López, uno muy similar al de la empresaria. ¿Casualidad? No lo creemos.

Las tendencias capilares para el otoño están pidiendo a gritos golpes de tijera y no solo para acabar con los daños del verano en el cabello, sino porque se trata de uno de esos cortes bob que favorecen a todos los rostros y rejuvenecen. Otras famosas como Ivanka Trump y Selena Gómez también han querido recibir la temporada uniéndose al team bob.

"Ayer cortamos el pelo a Kim Kaardashian más corto que nunca". ¿Deberíamos mantenerlo o no?", escribía el peluquero. Para nosotras es un rotundo sí.

Reproducir Video: VÍDEO. Famosas con el pelo largo o corto: ¿cómo están mejor?

Porque se trata de esa melena tan simple pero a la vez sofisticada y elegante que llega a la altura del cuello y que tiene una ligera progresión hacia delante, que es fácil de peinar y que controla el encrespamiento de las melenas más rebeldes. ¿Te atreves con este haircut? Hazlo ahora, sanea tus puntas y luce melenita en 2020.