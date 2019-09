27 sep 2019

Compartir en google plus

Lo confesamos... a estas alturas ya hemos perdido la cuenta de todos los cambios de look que le hemos visto a Alba Díaz y es que ya la hemos visto con el pelo castaño, rubio con raíces oscuras, platino, rosa... Está claro que la hija de Vicky Martín Berrocal se atreve con todos los colores y tendencias. Pero puede ser que a esa lista innumerable de cambios de look, tengamos que añadir aún uno más.

Y es que Alba Díaz podría haber dado un nuevo giro a su melena para recibir el otoño con una nueva imagen. Al menos eso es lo que nos ha parecido después de ver sus últimos stories de Instagram.

Unos stories en los que la influencer aparece junto a su estilista de Tacha Beauty (José Tabas) y en los que Alba Díaz luce una melena más oscura y cercana a un rubio oscuro casi castaño.

Alba Díaz mostraba su nuevo look en sus últimos stories y junto a su estilista José Tabas. pinit Instagram.

De ser así, Alba Díaz no ha querido dar demasiadas pistas de su nuevo look en Instagram, así que estos stories han dividido a la redacción: ¿Se tratará de un filtro? ¿Será un cambio de look falso? ¿Ha cambiado su rubio casi blanco por el castaño?... Sea como sea, lo que tenemos claro es que de ser cierto este nuevo cambio de imagen de la influencer, la hemos visto muy favorecida.

Podría haber dejado atrás su pelo rubio platino por un tono rubio oscuro. pinit Instagram.

Mientras tanto, tendremos que esperar a que sea la propia Alba Díaz la que se encargue de desvelar el misterio en Instagram.