1 oct 2019

La coleta alta y extralarga se ha convertido en la seña de identidad de Ariana Grande, que en los últimos años ha lucido este peinado infinidad de veces, tanto arriba como fuera de los escenarios –incluyo ella misma subió este verano una imagen a su cuenta de Instagram de cuando era pequeña, llevando una cola de caballo, para demostrar que ese era su look capilar preferido desde que tiene uso de razón–. Sin embargo, la cantante podría estar algo harta de llevar el pelo siempre igual…

Ariana está inmersa en su gira Sweetener/ Thank U, Next, donde hace unos días cantó en Alemania, país que eligió para salir ante su público sin su habitual coleta. En vez de llevar esta, Ariana optó por actuar con su larga melena al viento, sujeta tan solo por unas horquilas de clip a la altura de las sienes. Aunque esta no es la primera vez que la intérprete de la canción 7 Rings prescinde de su (hasta ahora) inseparable coleta. En junio también ofreció un concierto en Chicago con el pelo suelto, estilo que tuvo un gran éxito entre sus fans, quienes le pidieron a través de Twitter que luciera su melena suelta con más frecuencia.

Algunos usuarios de Twitter subieron imágenes de la cantante durante su concierto en Alemania, donde lució el pelo suelto. pinit twitter

El año pasado Ariana reflexionó sobre su cola de caballo en Twitter, diciendo que había cosas que estaban destinadas a ser de cierta manera y que su coleta estaba predestinada a ser su peinado fetiche. Aunque también reconoció que su cuero cabelludo necesita un descanso de vez en cuando, ya que la coleta alta y tirante puede causarle algún daño en este y también algún que otro dolor de cabeza.