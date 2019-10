2 oct 2019

De los creadores del spray que Ashley Graham utiliza para conseguir unas ondas naturales y la mascarilla reparadora que usa Vicky Martín Berrocal para una melena ultrasexy, llega el champú más vendido de Amazon que resucitará el cabello frágil y fino al instante. Ideal para reparar cabellos con daños causados por productos químicos (tintes, decoloraciones...) pero también para cualquier tipo de melena.

El Champú Resurrection Urban Antidotes Bed Head by TIGI , está valorado con una puntuación de 4,5 de 5 estrellas y de entre sus más de 90 comentarios, quienes lo han probado destacan su olor irresistible, su consistente espuma y los resultados visibles desde el primer lavado. Pelo voluminizado e hidratado en profundidad gracias a sus microescudos que aumentan la fuerza y la resistencia de las estructuras capilares.

"Mi champú favorito: deja el pelo muy suave, cunde mucho y tiene un olor a fresa que me encanta. Me parece un champú de mucha calidad y de uso profesional (lo conocí en mi peluquería) a un precio bastante asequible porque aunque pueda parecer más caro que los de supermercado o droguería, he comprobado que cunde mucho más que el equivalente a esos champús" "El mejor champu que he usado en años . Mi pelo es fino y se enreda con facilidad, con este champu consigo un pelo suelto y sin casi tirones, no me lo deja graso y el olor es perfecto".

Champú Bed Head by TIGI. (9,40 euros). pinit amazon.es

Lo mejor es que su precio original en Amazon es de 44,71 euros, pero ahora está rebajado a 9,40 euros. Una compra que podría convertirse en la estrella de tus cuidados para el cabello. ¿Cómo se aplica? Su uso es tan sencillo como aplicarlo sobre el pelo húmedo, hacer espuma y masajear el cuero cabelludo. Después aclarar con abundante agua tibia y utilizar una mascarilla nutritiva para finalizar. Vuelve al pelo sano ¡ya!