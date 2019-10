2 oct 2019

Sabemos que este momento llegará, porque lo hace todos los años, pero no nos preocupamos hasta que empezamos a ver más pelos de la cuenta en la almohada, en el peine o se nos queda un mechón en la mano cuando nos hacemos una coleta. El otoño ya está aquí y con él la caída del cabello, esa que llega a la temida cifra que supera los 100 pelos diarios. Aunque, estate tranquila, esto no debería ser un problema… siempre y cuando nazca pelo nuevo. De hecho, el pelo se renueva una media de 25 veces a lo largo de la vida.

Esta caída estacional de pelo, aunque no se puede detener, porque forma parte del ciclo de renovación natural, sí puede llevarse de mejor forma. ¿Cómo? Para empezar, no empeorando las cosas con una mala alimentación, estrés o cigarrillos, que deterioran el bulbo capilar y provocan que el pelo que crece nuevo sea más fino y débil.

Champú Energizante Fortificante de Phyto (15,90 €). Hair Nutrition Supplement de Redenhair (42 €). Naturaltech Energizing Seasional Superactive Lotion de Davines (73,15 €). pinit d.r.

Ahora es tiempo de verduras… y también de nutricosméticos. Refuerza el cabello con suplementos llenos de vitaminas, antioxidantes y células madre, que darán más vigor al cabello nuevo y harán que brote en mejores condiciones de supervivencia. Si las cápsulas contienen hierro oxigenarán el folículo; las que llevan selenio protegen de los radicales libres y las de zinc atacan la seborrea. La vitamina D, de la que seguro que tienes déficit, es buena para todo, así que tú misma.

Por último, extrema la higiene con productos que cuiden no solo el cabello sino también el cuero cabelludo, que no contengan activos agresivos y que no sean irritantes. Y masajea la cabeza suavemente cuando te enjabones para estimular la circulación y oxigenar los tejidos.