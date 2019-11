6 nov 2019

Es cierto que la melena larga de Penélope Cruz tiene un punto muy sexy y rejuvenecedor, pero el último cambio de look de la actriz nos ha hecho olvidarla. La intérprete se ha sumado al que ha sido, indiscutiblemente, el corte de pelo del año 2019 en uno de los mejores momentos de su trayectoria profesional tras ganar el premio Donostia de la 67 edición del Festival de San Sebastián.

De enero a hoy, hemos visto numerosas celebrities recurriendo a este hairstyle para conseguir una nueva imagen más sofisticada y reforzada, tanto que casi podríamos decir que es la herramienta ideal para asumir nuevos retos. Por eso, el corte bob sigue siendo tendencia y puede que lo siga siendo este invierno.





Así, temporal o no, los estilistas de Penélope Cruz no dudan ni un segundo en transformar su look con esta melena mini que favorece a todos los rostros. Y con puntos a favor: el estilo noventero a la hora de peinarlo (raya en el centro, textura lisa y puntas ligeramente curvadas hacia la clavícula).

¿Cómo cambiar de look sin cortarse el pelo? La propia Penélope compartió en Instagram la fotografía junto a su nuevo cabello con motivo de la nueva campaña de Swarovski, por lo que todo parece indicar que se trata de una peluca, un método al que no es la primera vez que recurre la artista.

La publicación acumula ya más de 200.000 likes y sus fans no han dudado en hacerle saber lo bien que le sienta el bob. ¿Se atreverá algún día Penélope a dar el paso?