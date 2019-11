11 nov 2019

Estas últimas temporadas hemos presenciado una verdadera revolución del short bob. Uno de los cortes de pelo que este otoño ha vuelto a convertirse en el protagonista de la mayoría de los cambios de look de las famosas. Y es que Nagore Robles, Alexandra Pereira, Paula Echevarría o incluso Penélope Cruz, ya se han apuntado a lucirlo, así que no nos extrañaría nada que tú también te hayas animado a ello.





Si ese es tu caso o por el contrario, aún estás dudando en si apuntarte o no a este peinado tendencia, hoy te traemos unas cuantas ideas de peinados y posibilidades de este corte de pelo que van a acabar haciendo que lo desees aún más. ¿La razón? Somos verdaderas fans de los looks de la influencer Tezza, pero también de sus peinados para este tipo de corte. Por eso no nos hemos podido resistir a fichar cuatro opciones de peinados inspiradoras, sencillas y muy chic para cortes short bob.

¿Cuál es tu opción favorita?

Ondas despeinadas y con volumen:

Si lo que quieres es conseguir aportar volumen y presumir de pelazo incluso con melena corta, te aconsejamos que te decantes por este tipo de melena suelta con ondas despeinadas.

Para ganar volumen con las ondas, necesitarás ayudarte de la plancha y comenzar haciendo el rizo muy pegado a la raíz, de esta manera conseguirás levantar lo mechones de pelo y evitar que se aplasten. Cuando tengas todas las ondas hechas, usa los dedos para deshacerlas y aplica una dosis generosa de laca. Otra buena opción para aportar un extra de volumen, es cambiar el lado en el que sueles hacer la raya. En este caso, Tezza ha cambiado la raya en el medio y la ha preferido dejar a un lado ¿El resultado? Un peinado mucho más desenfadado y con mucho volumen.

Liso años 60':

Si lo que estás buscando es un estilo diferente, pero sin renunciar al pelo liso tabla, te aconsejamos que fiches esta opción de peinado mucho más retro. Un estilo de peinado que nos recuerda mucho a los años 60, que es perfecto para conseguir una opción de look mucho más elegante y que además es súper fácil y rápido de copiar.

Solo necesitarás alisar tu cabello y con ayuda de la plancha sacar hacia afuera todas las puntas. Para asegurarte de que queden en su sitio, te aconsejamos que te ayudes de un poco de laca para fijarlas y para rematar solo necesitarás una de esas diademas acolchadas o tipo joya que tanto estamos viendo este otoño. ¡El lookazo estará asegurado!

Half-up bun:

El half-up bun también es apto para melenas cortas y Tezza nos lo ha demostrado con este peinado que sigue siendo tendencia. Para conseguirlo y sobre todo si tu cabello es más bien fino, lo mejor es que primero comiences dándole un poco de volumen con unas ondas deshechas como las de la primera opción de peinado que te propusimos. Después hazte un recogido alto con la mitad superior de tu melena y ayúdate de una goma y horquillas para que quede sujeto. Con ayuda de los dedos tira de algunos mechones de pelo para que no queden aplastados y para conseguir darle ese efecto final con más volumen y mucho más desenfadado.

Coleta baja:

Una coleta baja con pasadores, esta es otra de esas combinaciones súper sencillas y chic que podrás lucir tanto para un look de diario, como para llevar a algún evento o cita. Para conseguirlo solo necesitarás marcar la raya de lado y agrupar todo el cabello en una coleta baja. Si lo que te preocupa son esos mechones de pelo más cortitos que quedarán sueltos ¡tranquila! porque solo necesitarás hacerte con unos pasadores como los que ha lucido la influencer para conseguir el peinado perfecto.