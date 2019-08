6 ago 2019

Lo confesamos... somos verdaderas adictas de los pintalabios y sobre todo a los que incluyen los colores más llamativos y veraniegos para lucir en la época estival. Pero sea la época del año que sea, siempre hay uno que nunca falta en nuestro neceser, ese labial favorito y salvavidas con el que consigues buena cara al instante y estilazo sin importar el look que lleves. Esto precisamente es lo mismo que le sucede a nuestras influencers con el labial nude que arrasa esta temporada y lo que le ocurre a Paula Moya con uno de los nuevos tonos que ha sacado Maybelline.

Así es, la marca de cosmética ha sacado nuevos tonos súper veraniegos para su línea de Super Stay Matte Ink y ya hay uno que ha pasado a convertirse en 'el rey' de los pintalabios mate y que Paula Moya ya ha incorporado a su neceser: "Sabéis que me encantan los labiales mate y si son de larga duración, ¡mejor! Me encanta este labial: Super Stay Matte Ink de Maybelline porque no se queda marcado en los dientes y tampoco tienes que estar todo el día retocándolo. Lo aplicas una vez y ni te acuerdas que lo llevas puesto. Además, han sacado 4 tonos nuevos PINK, el que llevo es el número 150- Path Finder", ha revelado en una de sus publicaciones de Instagram.

Un tono súper intenso que está dentro de la gama del rosa y que nos parece súper favorecedor para todos nuestros looks veraniegos, ya que es capaz de alegrar cualquier estilismo que se le ponga por delante y además el rosa es uno de los colores protagonistas cada verano porque es perfecto para resaltar nuestro bronceado.

Pero lo que lo hace prácticamente irresistible es que su precio es de ¡solo 6,15 euros!

Pintalabios mate super stay matte Ink, tono Path Finder 150, 6,15 euros. pinit Maybelline.

Y si ya estás pensando en hacerte con él este verano, pero te preocupa no saber cómo quitarlo ¡tranquila! porque la influencer nos ha dado la clave:"Con un desmaquillarte bifásico sale al momento".

¿A qué esperas para incorporar este nuevo labial en tu neceser?

