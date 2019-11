20 nov 2019

Sabemos que aún falta un poco más de un mes para despedirnos del año, pero lo cierto es que no podemos resistir la tentación de comenzar a pensar en lo que llevaremos puesto para esa fecha tan especial, incluso ya hemos fichado los maquillajes glitter, las sombras joya o los párpados glossy que más nos inspiran para los maquillajes de fiesta y por supuesto tampoco nos hemos olvidado del peinado.

Si eres de las que aún no se han separado de su melena XL entonces el abanico de opciones para decantarte por un peinado de fiesta es muy amplio. Pero si tu pelo es más bien corto y has sido una de las muchas que este año no han podido resistirse a probar el corte bob que más arrasa entre las famosas, entonces sabrás que elegir un peinado que vaya más allá de la típica melena suelta no es una tarea precisamente fácil.





Si este es tu caso ¡tranquila! porque además de fichar los peinados para cortes short bob de la influencer Tezza, hemos descubierto el peinado que te salvará en todos tus próximos eventos esta temporada y la encargada de mostrárnoslo ha sido la influencer Alexandra Pereira.

Un peinado para cortes bob que la influencer lució este martes para asistir a uno de sus últimos eventos y que ella misma compartía hace pocas horas a través de este vídeo en su cuenta de Instagram:

Un look que ha encantado a sus seguidores y que además es una de esas opciones sencillas de copiar si lo que estás pensando es en llevarlo para tus próximos eventos o incluso para esta Nochevieja.

Para ello, solo necesitarás darle forma a tu melena con ayuda de la plancha, de manera que la zona superior quede lisa y de medios a puntas ligeramente ondulada y con las puntas hacia afuera. Como la parte superior de este peinado quedará sin volumen, te aconsejamos que al alisarla con la plancha procures no levantar la raíz para que esta zona quede lo más pegada posible.

Ahora solo necesitarás dejar la raya a un lado, pasar el cabello por detrás de las orejas y ayudarte de algún tipo de cera fijadora o laca que consiga que tu cabello permanezca perfecto las próximas horas. Para rematar hazte con un pack de pinzas como este que hemos encontrado en Zara por 12,95 euros y recoge el cabello del lado opuesto al flequillo. Otro extra que hará que tu peinado quede perfecto, es que apliques para terminar un spray que aporte brillo a tu cabello, con esto ¡el lookazo estará garantizado!

Pack de pinzas para el pelo metálicas combinadas con joyas, 12,95 euros. pinit Zara.

¿Ya estás pensando en copiarlo esta Nochevieja?