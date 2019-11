29 nov 2019

Cuando vemos los anuncios de champú y tratamientos capilares, con esas melenas espejo que casi destellan de lo brillantes que están y las comparamos con las nuestras, nos entra el bajón. En tu favor diremos que esos cabellos están, casi con toda seguridad, tratados digitalmente, además de con buenos productos y con mucho mimo. Estos dos últimos ingredientes son más que suficientes para dar un golpe de melena de esos que deslumbran, y es posible que sea lo que le falte a tu cabello, así que ponte manos a la obra.

La base de todo es tener un cuero cabelludo sano y bien oxigenado y esto no es opcional. Las toxinas, aunque no se vean a simple vista, se van depositando en la fibra capilar y hacen que el pelo tenga una apariencia opaca. Hazte cada dos o tres meses una exfoliación en el cuero cabelludo y en el cabello para detoxificarlos.

Otra cosa que debes tener en cuenta si quieres lucir un cabello brillante es no elegir el champú al tuntún. Primero fíjate en que sea adecuado para tu tipo de pelo (fino, ondulado, etc.) y luego echa un vistazo a su composición. Evita que incorpore siliconas, pues no son biodegradables y se adhieren a la capa superficial del pelo, lo que a la larga acaba provocando sequedad y una melena mate.

En realidad, para que el pelo luzca con ese efecto glossy la clave es que refleje la luz y esto solo puede ocurrir si la cutícula que cubre la fibra capilar está en buenas condiciones, así que hay que cuidarla. En este proceso, el acondicionador no es opcional, porque no solo es un producto que aporta hidratación y, por tanto brillo, sino que también ayuda a restaurar el pH del pelo. Un sérum y una mascarilla de vez en cuando harán las labores de mantenimiento. Y, por cierto, seguir el consejo de la abuela y terminar el aclarado con agua fría también ayuda, porque cierra la cutícula.

Además conviene que reduzcas al mínimo el uso de planchas y secadores, porque los enlaces de hidrógeno de los que se compone la queratina del cabello son muy frágiles y se rompen fácilmente con la suma de calor y estirones, dejando un pelo reseco y estropeado.





Por último, todo irá mucho mejor si te alimentas como es debido: una dieta rica en ácidos grasos favorece un pelo brillante. Aunque, mientras este proceso de recuperación de la luminosidad de tu melena está en marcha, puedes ayudarte de un truquito fake en ocasiones especiales: vaporiza un spray sublimador para darle un brillo increíble sin sensación de pelo graso. Y si no puedes esperar más, opta por la vía rápida: acudir al salón y darte unos reflejos, un remedio que nunca falla.