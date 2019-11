28 nov 2019

Al grano: nos encanta cuando las estrellas de Hollywood nos sorprenden con estos cambios de look radicales, sobre todo porque son poquísimas las que aceptan romper con la imagen que las ha hecho famosas. Pocas celebrities se atreven a jugar con su imagen y correr el riesgo de decepcionar a sus fans, con la fastuosa excepción de Charlize Theron. Ni siquiera nuestras influencers de andar por casa admiten demasiadas modificaciones en su estilo Paula Echevarría ha aguantdo 13 años sin cortarse el pelo y no llevamos la cuenta del tiempo que hace que María Pombo no se lo toca. Así que bravo por Alyssa Milano, adorada protagonista de "Embrujadas", por este lookazo morado. Le queda fantástico.

El llamativo cambio de look con el pelo morado que luce Alyssa Milano. pinit INSTAGRAM

El cambio de look de Alyssa Milano tiene doble premio: no sólo rompe con su imagen conocida, esa melena castaña casi siempre recogida, sino que demuestra que las mujeres que ya no cumplen 30 también pueden divertirse con las tendencias de color y apuntarse a los tonos más llamativos. De hecho, Milano da un paso más allá y propone un triple salto morado: coordina pelo, body de encaje y uñas. Atrevimiento máximo.





El pelo morado ha estado presente en los looks de las famosas más cool durante todo el año. Kylie Jenner llevó una peluca púrpura a la Gala del Met y Masie Williams, Aria en "Juego de tronos", también se pasó a una melenita morada. La pregunta del millón es si Alyssa Milano la conservará: poco después de colgar la foto, aclaró a sus fans que se trata del look de su último personaje, una conductora de camiones en la serie de televisión "The Now". La verdad es que tendría que considerarlo seriamente. Le queda genial.