8 ene 2020

Miley Cyrus se ha vuelto a cambiar su look capilar, pero esta vez no ha sido su madre la artífice del tijeretazo. La cantante estrena año luciendo un corte de pelo mullet, de clara influencia ochentera, que, según su peluquera, Sally Harshberger, refleja las sorpresas musicales que nos dará la intérprete de Don´t Call Me Angel.

“Cabello nuevo. Año nuevo. Música nueva”, ha escrito la cantante en su cuenta de Instagram para acompañar a las imágenes que ha subido para mostrar su nuevo look capilar. Se trata de un corte mullet realizado por Sally Harshberger, peluquera que ha hecho de la estética punk su sello de identidad. De hecho, ella misma ha declarado que este corte refleja perfectamente tanto al mundo Cyrus de 2020, como la personalidad de Miley: moderna, pero sin complicaciones.

Esta imagen pertenece a la serie de tres fotografias que ha subido Miley Cyrus a su cuenta de Instagram para enseñar su nuevo cambio de look. pinit

“El mulle es un corte de pelo que se hizo popular en los años ochenta y se caracteriza por llevar el cabello más corto en la zona superior de la cabeza y más largo en la parte de la nuca. Será uno de los estilos que más se van a ver tanto en hombres como en mujeresdurante 2020”, asegura el equipo artístico de Llongueras. Miley, por su parte, “se ha desfilado bastante el cabello para crear volumen, algo que favorece muchísimo a las que personas que tienen un cabello fino”, añaden.