24 ene 2020

Dicen que todas las mujeres tendríamos que ser rubias al menos una vez en la vida. Y, de hecho, la mayoría probamos en algún momento de nuestra vida a aclarar al máximo nuestro pelo, aunque a veces el experimento no salga muy bien. Lo más difícil sin duda es elegir el tono de rubio que mejor nos va, una decisión que depende del tono de piel, del color de ojos y del color del pelo natural. Por lo general, las pieles cálidas tenemos que optar por los rubios miel, caramelo o playero (el que lleva Blake Lively). Las pieles frías, esas que apenas se broncean, quedan mejor con los tonos nórdicos, ceniza y platino. Cuidado: esta regla se puede romper en cualquier momento. Si estás enamorada de un platino, adelante. Con mucha actitud y el maquillaje adecuado, no hay ningún tono que no puedas llevar.

Michelle Williams lleva uno de los rubios nórdicos más deseados de Hollywood.

Los dos rubios más deseados, y los más complicados de mantener, son el platino y el nórdico. Elle Fanning lleva una melena platino que oscila entre un tono uniforme o un toque más oscuro en la raíz, dependiendo de cómo vaya aclarándose el pelo nuevo. Michelle Williams lleva el tono nórdico casi blanco más perfecto de Hollywood: siempre impecable y sin raíz a la vista.

Taylor Swift lleva el tono ceniza que favorece a las pieles frías y los ojos azules.

Las pieles más claras y que no se broncean, sobre todo si además tiene los ojos claros, se ven muy favorecidas con el tono rubio ceniza que lleva, por ejemplo, Taylor Swift. La cantante lo lleva tirando a dorado, para darle más brillo y textura.

Amanda Seyfried lleva el rubio miel que favorece muchísimo a las mujeres con piel cálida y un tono natural de pelo oscuro.

Amanda Seyfried lleva el tono miel que más favorece a las mujeres con una piel que se broncea (cálida) y con los ojos y el cabello en distintos tonos de marrón y castaño. La actriz lo lleva en un solo tono sin matizar, pero podemos darle un toque playero y añadir unas mechas en distintos tonos de dorado.

Margot Robbie ha sorprendido últimamente con uno de los tonos de rubio más radicales: prácticamene amarillo.

Margot Robbie ha sorprendido en las últimas semanas con un look súper atrevido, que rescata uno de los rubios más radicales de los años 90: el amarillo. Se trata de una interpretación más pulida de la tendencia grunge tan de moda, que busca el contraste con la raíz negra.

Olivia Palermo lleva una versión del rubio fantástica para las mujeres morenas: el rubio oscuro.

Si no terminas de verte rubia, rubia, Olivia Palermo puede tener el tono que andas buscando. Se trata de un rubio oscuro, que juega con los tonos dorados y miel de medios a puntas. Perfecto si no te quieres decolorar toda la melena.