12 feb 2020

Selena Gomez lleva un par de meses experimentando con su pelo. En diciembre se puso un flequillo cortina, en enero lució un peinado inspirado en los años sesenta y a principios de este mes añadió unos reflejos dorados a su melena. Ahora la cantante da un paso más allá en su look capilar con un corte de pelo shag y un peinado rizado.

La propia Selena ha sido la encargada de mostrar su nuevo aspecto subiendo a su cuenta de Instagram tres imágenes en las que se puede apreciar un corte shag al que se ha añadido reflejos dorados y rizos. Una publicación que ya ha acumulado casi seis millones y medio de likes, así como infinitos comentarios de admiradores que están fascinados con su cambio capilar.

El nuevo corte shag peinado con rizos de Selena Gomez ha sido un éxito total en su cuenta de Instagram. pinit

El nuevo look de la intérprete de Lose You To Love Me es la prueba tangible de que el combo rizos y melena capeada es perfecto para esta primavera. “Este estilo ultracapeado aporta volumen en las distintas partes del cabello. El objetivo es conseguir que los mechones sean desiguales para así conseguir ese aire inconformista y rebelde tan típico del shag. Lo mejor es que favorece a todo tipo de caras”, explica Roxana Gutu, directora del salón Lobelia Sagasta. Además, “es un corte muy versátil que puede llevarse tanto con el cabello peinado liso como ondulado o rizado. Solo necesita un toque de texturizante, secarlo con la cabeza boca abajo y voilà”, asegura David Lesur, director de formación en los salones David Künzle.