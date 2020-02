24 feb 2020

El clan Kardashian, Bella Hadid, Karlie Kloss, Adriana Lima, Joan Smalls o Ashley Graham son algunas de las melenas que peina habitualmente el peluquero Andrew Fitzsimons, que cuida el pelo de infinidad de mujeres que le piden el corte de pelo, la coloración o el peinado de sus clientas más famosas. Sin embargo, el peluquero es consciente de que no todo el mundo puede acceder a sus tarifas o a los cosméticos capilares que utilizan habitualmente las más vip, por lo que ha decidido crear una colección de productos para el pelo de la mano de Primark para acercar sus imprescindibles capilares al gran público.

“Muchas personas me pregunta a menudo cómo pueden crear los looks que les hago a mis clientas a un precio asequible”, asegura el peluquero que para satisfacer a toda esa gente ha creado la gama de cuidado capilar Andrew Fitzsimons X Primark. Esta colección incluye no solo productos de tratamiento, sino que también cuenta con otros styling y también con accesorios como coleteros o pinzas, cepillos e incluso secador y herramientas de calor. Champús, acondicionadores y mascarillas para aportar luminosidad, volumen y reparación a todo tipo de cabello.

Los precios de la gama Andrew Fitzsimons x Primark, disponible en sus tiendas de todo el mundo, van de los 2 a los 14 €. pinit

Y como la máxima de Andrew es que “todo el mundo se merece un cabello increíble”, toda su colección tiene unos precios imbatibles: el spray texturizante cuesta tan solo 2,50 €; el spray fijador, el de volumen y el champú en seco 3 €; la mascarilla reparadora y el aceite capilar 4 €; los champús y acondicionadores (volumen, brillo o reparación) 4,50 €. Además, también ofrece un secador, unas planchas y un rizador por tan solo 14 € cada uno. La gama la completan horquillas, gomas, cepillos, neceseres e incluso un antifaz para dormir como una celebrity, con precios que van de los 2,50 a los 4,50 €.