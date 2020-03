2 mar 2020

Compartir en google plus

Esta temporada, el eterno retorno de las tendencias es más literal que nunca. Vuelven las hombreras y los scrunchies, y lo hacen tal cual, sin apenas modificaciones. También las horquillas de clips o ranitas para el pelo, en todos los tamaños incluido el gigante. Y, por supuesto, el mullet, probablemente el corte de pelo más popular en los años 80 y también el más vilipendiado en las décadas posteriores. Por suerte, las millennials que entoncesaún no habían nacido lo están reivindicando con un estilo genial. Sobre todo las famosas más icónicas del mundo del pop, desde Miley Cyrus y Billie Eilish hasta Halsey. Si estás buscando un estilo que marque mucha moda, lo tuyo es el mullet.

El mullet más largo posible es de la cantante Halsey. pinit

No podríamos estar celebrando la vuelta de este corte de pelo tan icónico sin la apuesta de Gucci o YSL, las primeras firmas que hicieron desfilar a modelos con mullets. Sin embargo, el mullet de Miley Cyrus tiene un referente más cercano: su padre, Billy Ray Cyrus lo llevó en los 80, su década de más éxito. Nos encanta cómo lo ha actualizado su estilista, optando por capas más largas que suavizan el resultado final.

La versión lisa y verde del mullet de Billie Eilish es la más radical. pinit

Las capas largas son también la opción de Halsey, una de las versiones actualizadas del mullet que más nos gustan. Ella lo lleva rizado y el resultado es espectacular. Para ver la versión lisa podemos irnos al corte de Billie Eilish, a mitad de camino entre un corte a capas clásico y el mullet.. El toque verde fluorescente hace que pierda totalmente su espíritu vintage.





VER 10 FOTOS Del capeado de Aniston al flequillo de Brigitte Bardot: los cortes de pelo más icónicos para cambiar de look en 2020

Barbie Ferreira lleva el mullet más ortodoxo del panorama de las famosas. pinit

Pero volvamos al mullet original, el corte incorrecto y con un punto rebelde que las famosas millennial adoran. Porque de todas las actrices y estrellas del pop que lo han elegido, es Barbie Ferreira, la estrella de "Euphoria" e influencer curvy, la que luce el más ortodoxo. Se nota que Barbie, propietaria de un cabello fino y poco denso, se cansó de tanto ondular su antiguo bob con las planchas. Con un buen mullet te olvidas de peinar.

El fantástico mullet rizado de Rowan Blanchard. pinit

Si tienes el pelo rizado, no te creas que no puedes pedir un buen mullet a tu estilista. Al contrario: fueron las tops de pelo rizado como Mika Argañaraz las que lo pusieron realmente de moda. Envidiamos profundamente tanto a Mika como a Rowan Blanchard, propietaria del que es, probablemente, el look más fashionista del momento. Es tan bonito, que dan ganas de hacerse la permanente para conseguirlo.