12 mar 2020

Un buen cambio de look puede simplemente dar un toque más atrevido a tu look actual o incluso puede ser sinónimo de una nueva etapa en la que necesitas renovar tu imagen. Sea cual sea la razón de ese cambio, lo cierto es que en este terreno, no solo entran en juego los cortes de pelo, sino que cada vez más ganan protagonismos los cambios de color. Pero lo cierto es que si ese proceso de cambio de color no se hace de la manera adecuada, puedes acabar dañándolo y consiguiendo todo lo contrario al look renovado que estabas buscando.

De hecho, los síntomas del cabello dañado dependen sobre todo del tono que se elija, del tipo de cabello, de los cuidados que le hayamos dado anteriormente o incluso de los componentes del tinte o la decoloración que utilicemos. Y en el caso de las decoloraciones más claras, estas pueden acabar debilitando mucho más fácil el cabello, debido al efecto blanqueador del peróxido de hidrógeno y el amoníaco. Y todo esto en la mayoría de ocasiones se acaba traduciendo en encrespamiento, aspereza, puntas abiertas y rotura del cabello.

Algo que la influencer Marta Carriedo ha conseguido evitar a pesar de haberse aclarado y cambiado el color del cabello en esta última temporada varias veces. De hecho, siempre la vemos lucir un auténtico pelazo, por eso no nos hemos resistido a fichar su truco para conseguirlo, que la influencer ha revelado a través de stories.

La influencer ha revelado su secreto para conseguir presumir siempre de pelazo sano y brillante. pinit

"Quiero hablaros de un Serum de Miriam Quevedo para el pelo, que es buenísimo, A parte tiene un poquito de brilli brilli y lo estoy utilizando para poder mantener todos los cambios de color que me he hecho estos meses. Lo que hago es que con el pelo mojado y después de secarlo un poco con la toalla, me lo aplico de medios a puntas y como va con una pipeta me lo aplico con ayuda de esta en la mano y la verdad que tengo el pelo mucho más bonito e hidratado", ha asegurado la influencer.

Así que hemos averiguado más sobre este producto para el cabello y lo cierto es que se trata del 'Glacial White Caviat Hydra Pure Precious Elixir', una mezcla de aceite de Caviar Blanco, aceite de Baobab Ecológico y aceite de Camelia, junto con un cóctel de piedras preciosas que lo que hace es capturar la luz propia del cabello y potenciar su resplandor. Su combinación única, defiende el cabello de radicales libres y de las agresiones térmicas, para un cabello más flexible y fuerte, sedoso y lleno de luz.

Glaciar white caviar hydra-pure precious elixir. pinit

En la web de la firma de Miriam Quevedo, lo recomiendan para todo tipo de cabellos y en especial para aquéllos que sean secos, que estén dañados, con poco volumen, finos o tratados con queratina y coloreados.

Pero lo cierto es que su precio en la web es de 90 dólares, así que también hemos buscado otro tipo de aceites y serums, pero perfectos para todos los bolsillos, con los que también podrás asegurarte que tu cabello se mantenga perfecto durante esos cambios de color ¡Toma nota!

Tratamiento en aceite de Moroccanoil:

Tratamiento en aceite de oroccanoil, 37 euros. pinit

El precio de este tratamiento de Moroccanoil es de 37 euros y ha revolucionado el mundo de los cuidados del cabello. ¿La razón? Se trata de un aceite capilar que nutre y repara el pelo de una forma espectacular, eliminando el encrespamiento de los cabellos rebeldes. El aceite de Moroccanoil está elaborado a base de aceite de argán obtenido en en el desierto de Marruecos, aunque se elabora en Israel y con el plus de una fórmula patentada que garantiza un cabello radiante.

Elixir Orofluido:

Elixir de Orofluido, 12,59 euros. pinit

El precio de este elixir Orofluido es de 12,59 euros. Este elixir sérum de brillo, es un tratamiento de belleza para todo tipo de cabellos, que aporta riqueza pura con tres aceites naturales en una preciada mezcla muy agradable y sedosa textura. Garantiza una rápida absorción, sin dejar residuos en el cabello.

Sérum Work That Curl de Aussie:

Serum Work That Curl de Aussie, 5,99 euros. pinit

El Serum Work That Curl de Aussie te costará solo 5,99 euros y será tu mejor opción si en tu caso cuantas con un cabello rizado. Este serum en concreto, Doma los rizos mañaneros cuidadosamente. Ponte en marcha. Gracias a este sérum, cuenta con aceite de semillas de jojoba australiano, por lo que esos rizos quedarán increíblemente suaves y definidos.

¿A qué esperas para presumir de pelazo?