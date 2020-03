13 mar 2020

Para el fashionismo global, el estilo de Nicole Kidman, su magnetismo hipnótico, fue una de las razones del éxito inmediato de "Big Little Lies", su última serie. Su presencia lánguida y sus estilismos sofisticados pero bohemios llamaron tanto la atención como su melena pelirroja, totalmente lisa y con flequillo, probablemente el pelo más bonito que le hemos visto a la actriz en esta década. De hecho, Kidman lleva muchos años alisándose el pelo en sus apariciones públicas, como si quisiera borrar a la joven actriz australiana que asombró al mundo con sus rizos indómitos en películas como "Días de trueno" (1990). Para la presentación de "The Undoing", su nueva serie, volvió ha hacerlo: apareció con un impecable traje de Gucci y una no menos impecable melena rubia.

Nicole Kidman lleva años alisándose el pelo, de ahí la textura encrespada de su melena. pinit

En "The Undoing", la serie que emitirá el 10 de mayo HBO, Nicole Kidman interpreta a una exitosa psicóloga de Nueva York cuyo marido (Hugh Grant) desaparece misteriosamente. De nuevo estamos ante una serie que desenmascara relaciones que parecen perfectas, pero lo que no se repite es el look pulido y setentero que la intérprete australiana llevó en "Big Little Lies". Aunque su nuevo personaje se parece al de Celeste Wright, pues ambos son mujeres ricas, ha querido sorprender en su vuelta a la tele recuperando su viejo look de los 90. Sus fans saltan de alegría: han vuelto los rizos.





El look con rizos que Nicle Kidman recupera para su nueva serie. pinit

En cuanto subió su primera foto de rodaje a Instagram, sus fans de toda la vida saltaron de alegría: ahí estaban de nuevo los rizos que están grabados a fuego en la marca Nicole Kidman. No son los cabellos ensortijados de entonces, probablemente porque los alisados se han pasado factura a su melena, pero sí bastante ondulados y en un color que tiene más que ver con su pelirrojo natural que con el rubio anaranjado que lleva desde hace años. ¿Será peluca? ¿Serán extensiones? Sus seguidoras no han dejado de elucubrar sobre este cambio de look. Sea como fuere, le queda genial. Mucho mejor que liso, ¿verdad?