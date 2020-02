25 feb 2020

Compartir en google plus

Son muchas las famosas que se han atrevido esta temporada a alargar sus melenas con extensiones y lo mismo ha pasado con quienes han optado por lucir el corte de moda consiguiendo un falso bob. A este tipo de falso cambio de look ya se han apuntado rostros conocidos como Jennifer López, Helen Lindes o la propia Reina Letizia. Lo cierto es que en los últimos meses son muchas las famosas que han conseguido despistarnos con estos repentinos cambios de imagen y parece que la última en sorprender a sus seguidores ha sido Nuria Roca.

La presentadora ya de por sí, no solo consigue que todas sus prendas se conviertan en el objeto de deseo de sus seguidores, como su última americana para looks de oficina, sino que también sus maquillajes y su cabello, nos han conquistado en más de una ocasión. En el caso de su melena, a Nuria Roca en los últimos meses le hemos estado viendo una media melena, casi siempre peinada con ondas deshechas y alguna mecha más clarita que su color de pelo natural. Una melena envidiable de la que no se había separado, hasta ahora.





VER 10 FOTOS Del capeado de Aniston al flequillo de Brigitte Bardot: los cortes de pelo más icónicos para cambiar de look en 2020

Al menos eso es lo que parece en la última instantánea que ha compartido en Instagram y que ha pillado por sorpresa a sus seguidores. En ella se ve a la presentadora con una melena notablemente más corta y cercana al corte bob que continúa siendo tendencia esta temporada.

"¿Te has cortado el pelo?" ha sido una de las preguntas que más se ha repetido en los comentarios que le han dejado sus seguidores. Pero parece que se trata de sus extensiones, al menos eso es lo que ha dado a entender el último comentario que le ha hecho la youtuber Esty Quesada: "¡y sin extensiones en el pelo!", un comentario al que también ha respondido la actriz Rocío Muñoz-Cobo, asegurando que se trata de "Todo un reto!", para la presentadora.

¿Habrá querido Nuria Roca jugar al despiste con este nuevo look, se tratará de un nuevo corte de pelo o realmente va a prescindir a partir de ahora de sus extensiones? Sea como sea, este nuevo posible cambio de imagen nos ha encantado y a sus fans también. De hecho, la publicación se ha llenado de piropos para la presentadora: "Eres guapa, todo te queda bien. Es lo que transmites, alegría y buen humor", "Guapísima", "Estás siempre divina", "Te queda genial el pelo así. Me encanta. Mucho más elegante y juvenil", son algunos de los comentarios que le han dejado sus seguidores.