26 mar 2020

Compartir en google plus

Después de casi dos semanas de cuarentena, las raíces de tu pelo teñido han comenzado a asomarse, e incluso puede que hayas encontrado alguna cana en tu melena cuando te has mirado al espejo. El tiempo, y las preocupaciones, juegan en contra de nuestro cabello ahora que no podemos pasarnos por la peluquería a proporcionarle los cuidados, y el color, que necesita. Pero no desesperemos, porque es posible minimizar los daños y mantenerlo dignamente hasta que volvamos a la normalidad.

Para conseguirlo, en primer lugar, es importante que contemos con productos específicos para cabellos teñidos que nos ayuden a prolongar la duración del tinte. Champús y acondicionadores sin sulfatos y sin cloruro de sodio son los más indicados para asegurar la longevidad del color, y son recomendables en cualquier momento si tienes el cabello teñido, pero aún más ahora.

Las canas en los mechones delanteros, como Pícara. pinit

Si no te habías preocupado por la idoneidad de tu champú para tu tinte hasta ahora, porque las visitas al peluquero te lo permitían, y la cuarentena te ha cogido sin el champú adecuado, tampoco debes preocuparte demasiado, ya que para mantener el tono también es recomendable reducir los lavados. Y puesto que no salimos de casa, no es necesario lavarnos el pelo más que un par de veces o tres a la semana.

SI la cosa se alarga puedesprobar a ver como te quedan las canas. pinit

El sol es un gran enemigo del cabello teñido, ya que los rayos UV pueden perjudicar el tono con el paso del tiempo. Aunque el confinamiento nos recluye en casa, y es muy recomendable salir a tomar el aire al balcón o la ventana, lo mejor es hacerlo con el cabello cubierto, para protegerlo.

Si la cuarentena nos pilló con la cita en la peluquería pendiente y la situación capilar se ha vuelto insoportable, antes de optar por teñírtelo por completo en casa valora la posibilidad de hacerte con un corrector de raíces. Es mucho más sencillo de utilizar que un tinte, y mucho menos arriesgado para nuestro cabello, ya que dar con el mismo tono que utiliza tu peluquera es tan complicado como importante si no quieres que tu afán capilar acabe en un desastre.