Desde que comenzó el confinamiento por el coronavirus te hemos dado trucos y consejos sobre cómo cuidar y proteger tu piel y tus manos mientras estás en casa, cómo mantener el diseño de tus cejas y hasta cómo teñirte el pelo en casa o arreglarte el flequillo sin que sea un desastre. Parece que algunas famosas han estado muy atentas a nuestras recomendaciones y se han atrevido a llevarlos a prueba en sus propias melenas, que han cortado y teñido en sus propias casas.

Najwa Ninri y Pink han optado por cortarse el pelo en su casa ellas mimas. De Hecho la primera no ha tenido ningún reparo en raparse la mitad de la cabeza. “Me dolían tanto las cervicales que me rapé para poder masajearme”, ha declarado la actriz en su cuenta de Twitter, cuyo tuit ya tiene casi 4,5 millones de me gusta. Eso sí, Najwa no se ha pasado la maquinilla por toda la cabeza, sino que solo lo ha hecho desde la nuca a la coronilla (que ya es bastante).

Esta es la instantánea con la que Najwa ha enseñado en Twitter cómo se ha rapado la mitad de la cabeza. pinit

Pink, por su parte, también se ha atrevido a arreglar su pelo corto en su propio baño, apurando sus patillas con la maquinilla de afeitar y todo. “Cuando bebo obtengo ideas muy, muy brillantes”, ha dicho en su cuenta de Instagram justo antes de publicar un video en el que se aprecia su nuevo look capilar. En él la cantante bromea: “Creo que me veo bastante bien… Alyssa Milano, Charlize Theron, ¿os estoy dando alguna idea ahora mismo?”. Aunque luego se pone seria y advierte a sus seguidores de la importancia de ser responsables y no salir a la calle. “¡Mantente a salvo, quédate en casa! Corta tu cabello. ¡A la mierda!", añade.

Y otra que también ha hecho sus pinitos como peluquera ha sido Elle Fanning, que en vez de coger las tijeras o la maquina de cortar el pelo ha optado por el tinte. La actriz ha subido un storie a su cuenta de Instagram en el que se la ve saliendo de la ducha con su nueva melena de color rosa. Lo que no sabemos por el momento es si se trata de un tinte permanente o si la intérprete de Maléfica: maestra del mal ha aprovechado el confinamiento para probar alguna coloración semipermanente o incluso alguna mascarilla de color.