1 abr 2020

El confinamiento en casa por culpa del coronavirus está dando para mucho: leer, ver series y películas, hacer deporte, limpiar, ordenar el armario, cuidar tu piel casi tan bien como las coreanas o incluso atreverse a convertir tu propia casa en una peluquería, tal y como hicieron Najwa Ninri y Pink la semana pasada, o como acaba de hacer Chenoa. La cantante, en cambio, no ha tenido mucho éxito con las tijeras, con las que se ha hecho un estropicio en el pelo.

Parece que Chenoa se había puesto unas extensiones en su melena para poder lucir un peinado espectacular el día de su boda con Miguel S. Encina –está prevista que se celebre el 14 de junio, si el coronavirus lo permite–, pero hace unos días se cansó de ellas y decidió cortar por lo sano. Eso sí, lo único que consiguió hacerse fue un trasquilón. De hecho, echando un vistazo a su cuadrícula de Instagram se pueden observar algunas publicaciones en las que tiene la parte izquierda de su melena más corta que la derecha.

Dosn instantáteas del video en vivo que ha hecho Chenoa mientras se cortaba el pelo en casa. pinit

Harta de su escabechina capilar la intérprete de Cuando tú vas ha decidido hacer un Instagram Live (un video en directo en su perfil de la red social) para intentar arreglar el desaguisado en vivo. Eso sí, antes ha advertido a sus fans: “No os cortéis el pelo en casa”. La publicación comienza con ella diciendo: “Así por delante no se nota mucho, pero cuando me doy la vuelta... Madre mía, ¡me he pegado un buen trasquilón!”.

Acto seguido sus fans comienzan a bromear sobre el asunto a lo que ella advierte: “Os estáis riendo de mi corte de pelo. No me lo quiero volver a hacer, porque ya me lo he hecho mal. Si cojo otra vez las tijeras...", Dicha advertencia se cumple a los pocos minutos, cuando la colaboradora de Tu cara me suena las coge de nuevo para intentar igualar el largo de su pelo. Al terminar ella exclama: “Mucho mejor”, mientras de mira al espejo, orgullosa de haber acabado con su drama capilar.

Así es como le ha quedado el pelo a Cheno después de cortárselo ante sus seguidores. pinit

Si, al igual que Chenoa, tus puntas también necesitan un repaso, te aconsejamos que en vez de cortar por lo sano, aumentes la nutrición del cabello para mantener fuerte la queratina del mismo. “Las puntas abiertas aparecen cuando la queratina, que es la proteína que actúa como el cemento del pelo, se debilita y pierde su flexibilidad. El cabello se vuelve quebradizo y se astilla”, explica Caroline Greyl, presidenta de Leonor Greyl. Para mantenerlas selladas es conveniente que uses un tratamiento antes del champú, que te apliques mascarilla dos veces por semana, desenredes tu cabello con un cepillo de cerdas naturales antes de lavarte la cabeza, que no te olvides nunca del protector térmico y que uses a diario un sérum específico para puntas, que las nutra y las selle.