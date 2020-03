31 mar 2020

Como tantas otras famosas, Rosalía no puede parar de hacer cosas en su casa durante este confinamiento al que nos obliga el coronavirus. Hemos visto cómo se ha montado su propio mini estudio de grabación en el salón, ha sacado un single, 'Dolerme', y hasta le hemos visto haciendo gimnasia. No nos esperábamos, sin embargo, que llegara al punto de atreverse a coger las tijeras, algo que muchas tendremos que hacer por necesidad pura y dura, porque ya tenemos flequillo y necesitamos mantenerlo. La verdad es que no sabemos si se ha cortado el pelo ella misma o le ha pedido ayuda a su hermana o su madre, pero el resultado es espectacular. Como cambio de look, un diez.

Rosalía ha caído en la tentación de cortarse un flequillo de lo más clásico. pinit

“Me acabo de hacer flequillo”, ha escrito la artista en su cuenta oficial de Twitter. El aplauso ha sido general: en pocas horas, superaba los 65.000 corazones en Twitter y los 15.000 en Instagram porque, la verdad, está guapísima. Muchas lo esperábamos desde hace tiempo: Rosalía tiene las facciones perfectas para llevar flequillo. Su cara alargada y esa frente protagonista se puede permitir un flequillo largo y abierto como este. Le va a dar muchísimo juego en sus futuros looks.





Estos día, Rosalía habia compartido en redes cómo estaba grabando en casa. pinit

Aunque haya sido una solución casera, la verdad es que Rosalía ha tomado una muy buena decisión al cortarse este flequillo: en vez de tratar de añadir mucha densidad cortando muy profundamente, se ha limitado a los mechones frontales. Eso le permitirá reconducir el corte fácilmente o incluso esconder el flequillo con productos de fijación cuando le apetezca. Además, aunque se abra un poco, sigue quedando fenomenal. Realza sus facciones aniñadas aún más. Está guapísima.