Ya no hay opción. Ahorrarse la visita a la peluquería ahora es una obligación, pero las raíces no esperan. Y las canas tampoco. Por eso, los trucos para retocar el color en casa han pasado a ser lo más valioso de la cuarentena para todas aquellas con el pelo teñido. Por no hablar de si esos trucos los desvela el mismísimo Michael Canalé, el colorista de confianza de Jennifer Aniston y el autor de su icónica melena con mechas rubias.





A las claves para retocar las raíces en casa según la colorista de Beyoncé, unimos la amplia experiencia de Canalé, quien ha asegurado que ha enviado a todas sus clientas, entre las que se encuentran Shakira, Heidi Klum o Penélope Cruz, las intrucciones necesarias para teñirse el pelo en casa. "Estamos enviando sus fórmulas exactas para que puedan hacer los retoques en casa. No es sencillo, pero todos mis clientes saben bien cómo trabajo y les estamos dando las instrucciones necesarias", explica el experto en una entrevista para la revista Page Six.

El colorista ha recomendado comprar los tintes de supermercado, a poder ser semipermanentes, hasta que finalice el confinamiento: "Compra los tintes en caja que se venden en los supermercados y usa una fórmula semipermanente hasta que se pueda volver a los salones de belleza. Olvídate del gris y juega con los reflejos caoba, diviértete sabiendo que no es permanente. Después tus profesionales de confianza podrán seguir donde lo dejaron".

En cuanto a elegir el color, advierte: "Opta por una base de color natural y y dos tonos por debajo en la raíz, ya que coge la coloración de una manera distinta. Si habitualmente utilizas un castaño, en la raíz puedes elegir un rubio claro". Y añade: "Agrega unas gotas de aceite de argán en su acondicionador habitual" para tenerlo más suave y sedoso que nunca.