El confinamiento comienza a hacer mella en nuestras manicuras semipermantes, extensiones de pestañas, diseños de cejas y, sobre todo en nuestras melenas teñidas, en las que comienzan a hacer su temible aparición las canas y las raíces en tu color original. Si has decidido que es hora de teñirte en casa tú sola, antes de dar el paso es importante que sepas cómo elegir tanto el tinte de pelo que sea más adecuado para ti. Pero lo difícil es encontrar el color que más parezca al de tu cabello mirando solo a la foto de una caja de producto. No te preocupes, te explicamos todo lo que tienes que saber para convertirte en una respetada colorista casera.

Dependiendo de la cobertura que busques, tendrás que elegir un tipo de tinte u otro. A continuación te explicamos los tres tipos que hay y cuáles son sus características:

· Los tintes semipermantes, también conocidos como baños de color o coloración directa (cualquiera de estas tres denominaciones es lo que tienes que buscar en la etiqueta de la caja o en la información que te porporcione la web donde lo estés comprando). No contienen amoniaco y, como no se produce un proceso de oxidación, son menos agresivos. Lo más seguro es que disimulen un poco las canas, pero quedarán ligeramente más claras si tu cabello no canoso es muy oscuro. Los productos vienen listos para usar y se aplican directamente sobre el pelo. Su duración es temporal y se van eliminando con los lavados.

· Tinte por oxidación. Es lo que todas conocemos como tinte propiamente dicho y es el que es capar de modificar (aclarar, oscurecer o crear reflejos) de cero a cuatro tonos los pigmentos naturales del cabello. En el pack vienen dos productos que hay que mezclar en un bol: una crema decolorante y una crema reveladora. Cubren hasta el 100% de las canas, su efecto dura entre 6 y 8 semanas, que será lo que tardes en tener raíz.

· Tinte tono sobre tono. Este tinte semipermanente tampoco contiene amoniaco, pero consigue aclarar hasta tono y medio o aportar unos reflejos brillantes, por lo que es el más adecuado para cubrir las primeras canas. Proporciona un color natural que suele durar hasta 28 lavados.

Una vez hayas elegido qué tipo de coloración se adapta mejor a tus necesidades, llega la hora de elegir el tono perfecto para ti. “No te guíes por el color de pelo que aparece en la caja. Es mejor que elijas siempre uno más claro”, advierte Eduardo Sánchez, director de los salones de peluquería Maison Eduardo Sánchez. Esto es porque una vez aplicado el tinte, suele ser más oscuro de lo que parecía en la carta de color. “Ajústate al máximo al tono que más se asemeje al que tengas en ese momento en la raíz. Para ello fíjate a qué número de color de tinte se corresponde y compra un número menos, que es un tono más claro”, añade. Por ejemplo, “si tu tono es el 4, tendrás que elegir un 5, ya que los tonos de los números más altos suelen ser los más claros y los más bajos numéricamente, los más oscuros”, concluye.

Pero, ¿cómo saber con qué número se corresponde el color de tu melena? En rasgos generales, “la numeración que va del 4 hacia abajo se corresponde con los cabellos castaños, en el 5 empiezan los castaños claros y a partir del 6 los rubios: 6 se corresponde con los rubios oscuros, el 7 con los rubios medios, el 9 con el rubio claro dorado y el 10 con el rubio muy claro”, explica el experto.

Y un truco para descubrir cuál es la altura de tono de tu cabello natural (número con el que coincide el color de tu pelo) es que “examines la raíz que tienes en la parte posterior de la cabeza, que suele tener menos canas que la delantera. Las cejas también suelen ser un indicador bastante fiable”, explica el peluquero. Y “siempre que dudes entre dos tonos, elige el que tenga un número mayor. Es mejor pecar de claro, aunque la cobertura de la cana no sea completa, que pasarte de oscuro, ya que endurecerá muchísimo tus rasgos y el efecto raíz será mucho mayor”, recomienda Sánchez.

Y una vez tengas el tinte en tu poder, es importante que antes de aplicártelo en toda la cabeza te hagas una prueba de alergia. Sobre todo, si nunca te has teñido en casa. Prueba la fórmula en un mechón en la zona de la nuca y déjalo actuar; así no solo descartarás una reacción alérgica, sino que también podrás comprobar cómo queda el tono que has elegido en tu cabello.

